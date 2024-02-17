С детьми, с подругой, с рок-фанатом. 10 идей, куда сходить на этих выходных в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю в Барнауле: сходить на «Лед 3», послушать Rock Show «Виолончель vs Скрипка», слепить собственную елочку и послушать казачьи песни.

Стендап

У комика есть 5 минут на то, чтобы рассмешить зал или уйти в тишине. Все это на «Открытом микрофоне» в StandUp Altai Club — 17 февраля, 22:00, 18+

Барнаульский стендап. StandUp Altai

Театр

«Антигона» в Театре драмы — 17 февраля, 17:30, 16+

«Веселая вдова» в Музыкальном театре — 18 февраля, 17:00, 12+

«Безумный день, или женитьба Фигаро» — 17 февраля, 17:00, 16+

«Гедда Габлер» в Крепостном театре — 17 февраля, 19:00, 18+

"Антигона". Алтайский краевой театр драмы.

Кино

Мелодрама от Юрия Хмельницкого «Лед 3» в Галактике — 18 февраля. 19:05, 6+

Концерт

Rock Show «Виолончель vs Скрипка» в концертном зале АлтГУ — 17 февраля, 18:00, 12+

Для детей

Разобраться, чем хвойные деревья отличаются от лиственных, какие шишки и семена бывают, а также слепить собственную елочку можно на «Зеленой субботе» в Краеведческом музее — 17 февраля, 13.00, 0+

Кедровая шишка. ru.wikipedia.org

В музей

Лекция-концерт «Вольная душа казачества» в Художественном музее — 18 февраля, 16:00, 6+

Лекция-концерт «Вольная душа казачества» в Художественном музее. vk.com/muzeighmak

На мастер-класс

Мастер-класс по росписи одежды «Литературный гардероб» в галерее «Республика ИЗО» — 17 февраля, 15:00, 12+

Референсы мастер-класса в "Республике ИЗО". vk.com/respublikaizo

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