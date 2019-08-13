С девятого этажа дома в Барнауле выкинули котенка, он разбился

Горожане сообщают, что происшествие произошло в доме по адрес: улица Юрина, 206, корпус 1. Местные жители вызвали полицию. Они предполагают, что котенка выбросила живущая в доме женщина.
В комментариях очевидцы пишут, что предположительно она была пьяной и могла выкинуть животное после ссоры с мужем.
Соседи переживают, что женщину не накажут: «Хочется устроить хоть какой-то общественный резонанс, чтобы за содеянное было какое-то наказание».
В полиции сообщили, что происшествие зарегистрировано, ведется проверка.