С девятого этажа дома в Барнауле выкинули котенка, он разбился

В Барнауле с 9 этажа дома, расположенного на улице Юрина, выбросили котенка, сообщают подписчики сообщества « Барнаул 22 ». Животное погибло. Полиция проводит проверку.

Горожане сообщают, что происшествие произошло в доме по адрес: улица Юрина, 206, корпус 1. Местные жители вызвали полицию. Они предполагают, что котенка выбросила живущая в доме женщина.

В комментариях очевидцы пишут, что предположительно она была пьяной и могла выкинуть животное после ссоры с мужем.

Котенок разбился. Олеся Синицына в https://vk.com/barneos22

Соседи переживают, что женщину не накажут: «Хочется устроить хоть какой-то общественный резонанс, чтобы за содеянное было какое-то наказание».

В полиции сообщили, что происшествие зарегистрировано, ведется проверка.