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Жизнь

С девятого этажа дома в Барнауле выкинули котенка, он разбился

В Барнауле с 9 этажа дома, расположенного на улице Юрина, выбросили котенка, сообщают подписчики сообщества «Барнаул 22». Животное погибло. Полиция проводит проверку.

Печаль. Кот.
Печаль. Кот.
СС0

Горожане сообщают, что происшествие произошло в доме по адрес: улица Юрина, 206, корпус 1. Местные жители вызвали полицию. Они предполагают, что котенка выбросила живущая в доме женщина.

В комментариях очевидцы пишут, что предположительно она была пьяной и могла выкинуть животное после ссоры с мужем.

Котенок разбился.
Котенок разбился.
Олеся Синицына в https://vk.com/barneos22

Соседи переживают, что женщину не накажут: «Хочется устроить хоть какой-то общественный резонанс, чтобы за содеянное было какое-то наказание».

В полиции сообщили, что происшествие зарегистрировано, ведется проверка.

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