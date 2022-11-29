Указ Ельцина, трагедия на «Ковше» и платный Новый. 5 мостов Барнаула и их истории

Старый мост

Это один из двух маршрутов, соединяющих Барнаул с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт». Его построили в 1915 году, а его автодорожную часть — в 1959 году.

Старый мост. yandex.ru/maps

Новый мост

Строительство по проекту инженера Митькевича началось в конце 1980-х годов, а в начале 1990-х его заморозили.

Возобновилось оно после визита в Барнаул Бориса Ельцина в мае 1992 года. Тогда президент России подписал проект указа и распоряжение о финансировании строительства нового моста в Барнауле. Через пять лет, в 1997 году состоялось его торжественное открытие.

С 1998 по 2010 год проезд по мосту был платным.

Новый мост. yandex.ru/maps

Первоначальной формой моста считается клаппер. Конструкция состоит из плоских плит, опирающихся на столбы в виде груды сваленных камней.

Мост на Новом рынке

Существующий путепровод построен в 1962—1963 годах. Сейчас он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. По сообщению главы комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, реконструкция моста продлится до конца 2023 года.

Мост на Новом рынке. barnaul.org Фото: Михаил Полубедов

Мост через ж/д пути на железнодорожной станции Барнаула

Первая официальная железнодорожная станция в Барнауле открылась 10 июля 1916 года. Достоверных сведений о том, когда построили мост через железную дорогу, нет.

Мост через железную дорогу на барнаульской железнодорожной станции. Дарья Беркетова

Подвесной мост через «Ковш»

Как рассказывает Владимир Коржов в своей книге «Городские окраины», мост построили в 1957—1958 годах после трагедии. В тот роковой день паром переправлял людей через заводь. На половине пути его начало раскачивать. В итоге судно перевернулось, а в воде оказалось около 300 человек.

«Вроде бы и берег рядом, ширина Ковша в то время была метров двести пятьдесят, но испуганные люди в воде цеплялись друг за друга, цеплялись за подошедшие на помощь лодки, переворачивали их, многие доплыли до берега, но около ста человек утонули," — пишет автор в своей книге.

Сейчас от моста остались только остатки опор.