29 ноября
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Жизнь

Указ Ельцина, трагедия на «Ковше» и платный Новый. 5 мостов Барнаула и их истории

Международный день мостов с забавным названием «Мостодень» отмечают ежегодно 29 ноября. Altapress.ru собрал фотоподборку самых примечательных мостов города.

Старый (коммунальный) мост.
Старый (коммунальный) мост.
yandex.ru/maps

Старый мост

Это один из двух маршрутов, соединяющих Барнаул с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт». Его построили в 1915 году, а его автодорожную часть — в 1959 году.

Старый мост.
Старый мост.
yandex.ru/maps

Новый мост

Строительство по проекту инженера Митькевича началось в конце 1980-х годов, а в начале 1990-х его заморозили.

Возобновилось оно после визита в Барнаул Бориса Ельцина в мае 1992 года. Тогда президент России подписал проект указа и распоряжение о финансировании строительства нового моста в Барнауле. Через пять лет, в 1997 году состоялось его торжественное открытие.

С 1998 по 2010 год проезд по мосту был платным.

Новый мост.
Новый мост.
yandex.ru/maps

Первоначальной формой моста считается клаппер. Конструкция состоит из плоских плит, опирающихся на столбы в виде груды сваленных камней.

Мост на Новом рынке

Существующий путепровод построен в 1962—1963 годах. Сейчас он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. По сообщению главы комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, реконструкция моста продлится до конца 2023 года.

Мост на Новом рынке.
Мост на Новом рынке.
barnaul.org Фото: Михаил Полубедов

Мост через ж/д пути на железнодорожной станции Барнаула

Первая официальная железнодорожная станция в Барнауле открылась 10 июля 1916 года. Достоверных сведений о том, когда построили мост через железную дорогу, нет.

Мост через железную дорогу на барнаульской железнодорожной станции.
Мост через железную дорогу на барнаульской железнодорожной станции.
Дарья Беркетова

Подвесной мост через «Ковш»

Как рассказывает Владимир Коржов в своей книге «Городские окраины», мост построили в 1957—1958 годах после трагедии. В тот роковой день паром переправлял людей через заводь. На половине пути его начало раскачивать. В итоге судно перевернулось, а в воде оказалось около 300 человек.

«Вроде бы и берег рядом, ширина Ковша в то время была метров двести пятьдесят, но испуганные люди в воде цеплялись друг за друга, цеплялись за подошедшие на помощь лодки, переворачивали их, многие доплыли до берега, но около ста человек утонули," — пишет автор в своей книге.

Сейчас от моста остались только остатки опор.

Подвесной мост через &quot;Ковш&quot;.
Подвесной мост через «Ковш».
barnaul.org
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