Усекновение Иоанна Предтечи: почему 11 сентября строго запрещено прикасаться к острым предметам и ставить блюда на поднос

11 сентября отмечают большой церковный праздник Усекновение Иоанна Предтечи. Рассказываем, чем для православных примечателен этот день и что почему сегодня нельзя есть рыбу и мясо.

Как появился праздник?

Поводом для праздника послужило то, что Иоанн Креститель пострадал за веру и принял мученическую смерть во имя Спасителя. По преданию, голову Иоанна отрубили по приказу царя Ирода. Падчерица монарха исполнила танец, который ему очень понравился, и попросила в награду голову пророка.

Главный ритуал на Усекновение

11 числа православным следует придерживаться однодневного поста, поскольку Иоанн был честным и усердным постником. Не рекомендовано употреблять яйца, мясные и молочные продукты. Кроме того, стоит отказаться от спиртного. Усекновение — день трезвости.

Что запрещено 11 сентября?

Нельзя:

Пользоваться ножом , топором и лопатой — это символы казни святого;

топором и лопатой — это символы казни святого; Нарезать и употреблять в пищу круглые овощи , фрукты: они по форме напоминают голову Иоанна;

фрукты: они по форме напоминают голову Иоанна; Готовить капустные блюда;

Капуста СС0

Пить красные напитки — они внешне схожи с кровью;

Подавать еду в блюде на подносе , ведь именно в таком виде голову мученика преподнесли падчерице.

Народные приметы на Усекновение Иоанна Предтечи

Гром и ненастная погода 11 сентября — осень будет теплой;

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