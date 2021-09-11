Усекновение Иоанна Предтечи: почему 11 сентября строго запрещено прикасаться к острым предметам и ставить блюда на поднос

Как появился праздник?
Поводом для праздника послужило то, что Иоанн Креститель пострадал за веру и принял мученическую смерть во имя Спасителя. По преданию, голову Иоанна отрубили по приказу царя Ирода. Падчерица монарха исполнила танец, который ему очень понравился, и попросила в награду голову пророка.
Главный ритуал на Усекновение
11 числа православным следует придерживаться однодневного поста, поскольку Иоанн был честным и усердным постником. Не рекомендовано употреблять яйца, мясные и молочные продукты. Кроме того, стоит отказаться от спиртного. Усекновение — день трезвости.
Что запрещено 11 сентября?
Нельзя:
- Пользоваться ножом, топором и лопатой — это символы казни святого;
- Нарезать и употреблять в пищу круглые овощи, фрукты: они по форме напоминают голову Иоанна;
- Готовить капустные блюда;
- Пить красные напитки — они внешне схожи с кровью;
- Подавать еду в блюде на подносе, ведь именно в таком виде голову мученика преподнесли падчерице.
Народные приметы на Усекновение Иоанна Предтечи
- Гром и ненастная погода 11 сентября — осень будет теплой;
- Снег выпадет рано, если журавли улетели в этот день;
- Если 11 числа скворцы еще не улетели на юг, то не стоит ждать дождливую осень.