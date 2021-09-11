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Жизнь

Усекновение Иоанна Предтечи: почему 11 сентября строго запрещено прикасаться к острым предметам и ставить блюда на поднос

11 сентября отмечают большой церковный праздник Усекновение Иоанна Предтечи. Рассказываем, чем для православных примечателен этот день и что почему сегодня нельзя есть рыбу и мясо.

Русская Православная Церковь.
Русская Православная Церковь.
Фото предоставлено организатором

Как появился праздник?

Поводом для праздника послужило то, что Иоанн Креститель пострадал за веру и принял мученическую смерть во имя Спасителя. По преданию, голову Иоанна отрубили по приказу царя Ирода. Падчерица монарха исполнила танец, который ему очень понравился, и попросила в награду голову пророка.

Главный ритуал на Усекновение

11 числа православным следует придерживаться однодневного поста, поскольку Иоанн был честным и усердным постником. Не рекомендовано употреблять яйца, мясные и молочные продукты. Кроме того, стоит отказаться от спиртного. Усекновение — день трезвости.

Что запрещено 11 сентября?

Нельзя:

  • Пользоваться ножом, топором и лопатой — это символы казни святого;
  • Нарезать и употреблять в пищу круглые овощи, фрукты: они по форме напоминают голову Иоанна;
  • Готовить капустные блюда;
Капуста
Капуста
СС0
  • Пить красные напитки — они внешне схожи с кровью;
  • Подавать еду в блюде на подносе, ведь именно в таком виде голову мученика преподнесли падчерице.

Народные приметы на Усекновение Иоанна Предтечи

  • Гром и ненастная погода 11 сентября — осень будет теплой;
Мощная гроза в Рубцовске.
Мощная гроза в Рубцовске.
Евгений Храпко
  • Снег выпадет рано, если журавли улетели в этот день;
  • Если 11 числа скворцы еще не улетели на юг, то не стоит ждать дождливую осень.
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