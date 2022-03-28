С -5 до +12. На Алтайский край надвигается мощное потепление

Весеннее тепло снова приходит в Алтайский край. Рассказываем, какой будет погода в регионе с 29 по 31 марта.

Погода в Алтайском крае 29−31 марта

По прогнозу регионального Гидрометцентра, ночью 29 марта в Алтайском крае установится температура −1…−6 градусов, а днем — 0…+5 (местами +10) градусов. В отдельных районах вероятен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.

Ночью 30 марта градусник покажет 0…-5 градусов, а днем 0…+5 градусов. В большинстве районов возможны снег, метели и гололед. Ветер скоростью до 23 метров будет дуть с юго-запада.

Ночью 31 марта в Алтайском крае ожидаются 0…-5 градусов — снова с мокрым снегом и гололедом Днем потеплеет до +1…+6 (местами до +7…+12) градусов без осадков.

Мокрый снег. Дождь. CC0

Погода в Барнауле 29−31 марта

Ночью 29 марта в Барнауле отметка термометра достигнет −1…−3 градусов, а днем +2…+4 градусов. В конце дня возможен небольшой снег. Местами синоптики прогнозируют сильную гололедицу. Ветер будет южным, до 8 метров в секунду.

Ночью 30 марта в краевой столице вероятна температура 0…-2 градуса со снегом, а днем 0…+2 градуса.

Ночью 31 марта в Барнаул еще раз придут температуры 0…-2 градуса, а днем +4…+6 градусов.