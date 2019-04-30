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Жизнь

С дрона сняли грандиозное видео открытия шлюзов кольцевой плотины

В Оттаве (Канада) открыли шлюзы кольцевой плотины Шодьер-Фолс. Такое решение власти приняли после сильных ливней, вызвавших повышение уровня воды в реке.

Дрон.
Дрон.
Анна Зайкова

Из-за наводнений был закрыт транспортный мост Шодьер, а жителей близлежащих районов эвакуировали.

За более чем 100-летнюю историю кольцевой плотины шлюзы открыли лишь во второй раз (первый — в 2017-м), пишет mail.ru.

В 2018 году появились фото «всплывшей» британской деревни, которую затопили в прошлом веке.

Деревня и окрестные поселки были отселены в 1940-х годах — рядом возводили плотину. В 1945-м в этом месте на реках Эшоп и Деруэнт открыли водохранилище Ледибауэр. А деревня Деруэнт скрылась под водой.

Засушливая весна и жаркое лето понижали уровень воды в хранилище, и за последний месяц над водой постепенно стали видны руины Деруэнта.

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