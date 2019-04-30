С дрона сняли грандиозное видео открытия шлюзов кольцевой плотины

В Оттаве (Канада) открыли шлюзы кольцевой плотины Шодьер-Фолс. Такое решение власти приняли после сильных ливней, вызвавших повышение уровня воды в реке.

Из-за наводнений был закрыт транспортный мост Шодьер, а жителей близлежащих районов эвакуировали.

Drone footage over Chaudière Falls along the Ottawa River today. This is only the second time in our 100+ year history that we've opened up all the spans of the Ring Dam. #ottflood pic.twitter.com/CWZiqK8nOL — Hydro Ottawa (@hydroottawa) 27 апреля 2019 г.

За более чем 100-летнюю историю кольцевой плотины шлюзы открыли лишь во второй раз (первый — в 2017-м), пишет mail.ru.

В 2018 году появились фото «всплывшей» британской деревни, которую затопили в прошлом веке.

Деревня и окрестные поселки были отселены в 1940-х годах — рядом возводили плотину. В 1945-м в этом месте на реках Эшоп и Деруэнт открыли водохранилище Ледибауэр. А деревня Деруэнт скрылась под водой.

Засушливая весна и жаркое лето понижали уровень воды в хранилище, и за последний месяц над водой постепенно стали видны руины Деруэнта.