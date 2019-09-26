С 98 футбольных полей стали взлетать самолеты

Новый китайский аэропорт «Дасин» стал самым крупным в мире воздушным хабом, которые сосредоточены в одном здании. Площадь нового аэропорта — 700 тыс. квадратных метров. Это 98 футбольных полей.

Строительство обошлось в $11 млрд, сообщает РИА Новости.

Аэропорт находится на юге Пекина — в 46 километрах.

Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы. В год авиаузел сможет принимать до 620 тыс. рейсов.

Проект предусматривает, что К 2025 году его пропускная способность сможет составить 72 млн человек. Кроме того, к этой дате новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 млн тонн грузов в год.

Строительство объекта было необходимо из-за загруженности основной воздушной гавани Пекина, пишет polit.ru. По этому показателю она занимала второе место в мире после международного аэропорта американской Атланты.

Крыша «Дасина» признана самой большой в мире. Проектировала здание известный архитектор Заха Хадид.

Авиакомпания «Аэрофлот» теперь будет выполнять рейсы именно в этот аэропорт (и обратно).