С Ивлеевой разрывают рекламные контракты, остальных вырезают из новогодних передач. Последствия "почти голой" вечеринки

В московском клубе "Мутабор" 20 декабря прошла скандальная вечеринка. Многие гости приходили в нижнем белье и прозрачной одежде. Тем вечера такой и была: "почти голые". Однако все обернулось не так, как ожидалось.

Ивлеева

С Настей Ивлеевой МТС и "Тинькофф" разорвали рекламные контракты.

У МТС должен был состоятся конкурс. Среди призов — встреча с Нагиевым и Ивлеевой. Однако после вечеринке в контракте появился только Дмитрий Нагиев.



Telegram-канал Baza сообщил, что "Тинькофф" якобы тоже убрал Ивлееву из амбассадоров. Однако РБК выяснил, что артистка в списке никогда и не была. Она только иногда появлялась в рекламе. Будет ли появляться дальше — непонятно.

Также Анастасия Ивлеева записала видео-извинение за поведение некоторых люде на вечеринке и сообщила, то кадры с нее не долны были появиться в сети. Она неоднократно сообщила, что на встрече были только взрослые люди.

По ее словам, вырученные с вечеринки деньги она направит на благотворительность.

Дима Билан

Билан был на вечеринке и попал на некоторые фото. Однако вскоре и он записал видео, на котором сообщил, что продолжает помогать участникам СВО и "крайний концерт давал 5 декабря". А выручку продолжает отправлять нуждающимся.

Дима Билан. Пресс-служба Первого канала.

Лолита

Лолиту заметили на вечеринке одной из первых. Она рассказала РБК, что ее "вырезают из новогодних эфиров" и что давление на певицу усилилось.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — добавила она. До этого певица заявила РБК, что ее концерты требуют отменить.





Лолита в Барнауле. 19.09.2012. Дмитрий Никитин

Филипп Киркоров

Король эстрады вообще пытался откреститься от того, что он на этой вечеринке был. Однако он есть на видео. И наряд, судя по всему, подбирал старательно.

Он тоже извинился и заявил, что сначала не понял, куда шел. А потом быстренько уехал. То же самое сказал и Билан, кстати.

Некоторые источники сообщили, что телеканалы тоже вырезают Киркорова из новогодних эфиров.

Филипп Киркоров. Пресс-служба телеканала НТВ.

Ксения Собчак

Собчак принесла извинения за внешний вид на «голой вечеринке», отметив, что мероприятие изначально не планировалось как публичное. Она назвала глупостью «отмену» артистов и превращение участников «фигни» в преступников.

Тем временем с самой Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей и перевести их на нужды СВО.