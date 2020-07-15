С 15 июля режим самоизоляции отменяется для прилетающих в Россию

С 15 июля в России официально отменяется изоляция для въезжающих в страну иностранцев и возвращающихся домой из-за рубежа соотечественников. Ранее они обязаны были сидеть на карантине 14 дней с момента прибытия в аэропорт назначения.

Однако отмена режима не означает его полного ослабления — въезжающие иностранцы обязаны предоставить справку об отрицательном тестировании на коронавирус, сообщает ТАСС. что касается россиян, то они обязаны пройти такой тест в течение трех дней.

По данным ВОЗ на 15 июля, в мире число заразившихся коронавирусом составляет почти 13,5 млн человек.

Летальные исходы от этой болезни зафиксированы у 581 тыс. человек, выздоровели — более 7,8 млн пациентов.

Алтайский край в последние дни уверенно входит в первую пятерку российских регионов, где фиксируют наиболее число заболевших COVID-19.

14 июля медики зафиксировали 238 новых случаев в регионе, а всего в крае заболели коронавирусом почти 6300 человек.