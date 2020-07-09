С 13 июля выключат горячую воду барнаульцам в контуре ТЭЦ-3

Сначала специалисты в течение 8 дней будут проверять 970 км трубопроводов на прочность под большим давлением, а затем приступят к устранению найденных повреждений и ремонту.
Гидравлические испытания будут проводиться с использованием в трубопроводе воды комнатной температуры — 30−35 градусов. В случае аварии и выхода на поверхность она не будет представлять опасности.
Без горячей воды останутся 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.
Проверить в контуре какой станции находится дом можно по карте.