С 13 июля выключат горячую воду барнаульцам в контуре ТЭЦ-3

С 13 июля по 3 августа в Барнауле пройдет второй этап отключений горячей воды. СГК начнет гидравлические испытания тепловых сетей в контуре ТЭЦ-3.

Сначала специалисты в течение 8 дней будут проверять 970 км трубопроводов на прочность под большим давлением, а затем приступят к устранению найденных повреждений и ремонту.

Гидравлические испытания будут проводиться с использованием в трубопроводе воды комнатной температуры — 30−35 градусов. В случае аварии и выхода на поверхность она не будет представлять опасности.

Без горячей воды останутся 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.

Проверить в контуре какой станции находится дом можно по карте.