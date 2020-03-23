С Kickidler 1.65 контролировать удаленных сотрудников стало ещё проще!

Система учета рабочего времени сотрудников за компьютерами Kickidler была обновлена до версии 1.65. В программе реализован принципиально новый инструмент «Автокик», позволяющий сотруднику самостоятельно контролировать свою продуктивность и дисциплинированность на рабочем месте.

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Несмотря на то, что Kickidler это инструмент для руководящего звена, в первую очередь «Автокик» предназначен для рядовых сотрудников, благодаря функциям:

• Инструменты самоконтроля. Сотруднику достаточно кликнуть на иконку в трее, чтобы посмотреть статистику по своей работе: время продуктивного и непродуктивного труда, простои, общее количество отработанных часов, включая время начала и окончания работы.

• Системе автоматических уведомлений о собственных нарушениях, реализованных в виде всплывающих окон.

• Возможности руководителю получать алерты о совершаемых нарушениях на почту.

Возможности инструмента «Автокик» позволяют повысить автономность контроля эффективности персонала, переложив часть этой функции с управленцев на самих работников. Причем это в одинаковой мере касается, как сотрудников на местах, так и работающих на «удаленке».

По словам Александра Минеева, руководителя проекта Kickidler, обновленная программа обеспечивает не только повышение автоматизации управления эффективностью деятельности офиса. С одной стороны, возможность просматривать сводные отчеты о своей работе даст сотрудникам стимул для самосовершенствования и повышения самодисциплины. С другой — если вместо руководителя сообщать о нарушениях правил будет система, это позволит снизить вероятность возникновения конфликтов и неприязни к управленцу. Что тоже немаловажно, учитывая, насколько сейчас острой является проблема «профессионального выгорания» в интенсивно работающих компаниях.

Что касается руководителей, то им помимо повышения автоматизации контроля за трудовой дисциплиной, обновленный Kickidler 1.65 предоставляет и новые возможности в плане увеличения информированности. В инструменте «Автокик» предусмотрена опция, активировав которую, управленец будет получать уведомления о нарушениях сотрудников на свою электронную почту.

Сам «Автокик» выполнен в фирменном для разработчиков проекта Kickidler стиле. Он имеет интуитивно понятный интерфейс и гибкую систему настроек. Управленец имеет возможность самостоятельно устанавливать типы нарушений, которые будут регистрироваться, начиная с слишком длительного простоя, заканчивая посещением запрещенных на рабочем месте сайтов.

Важно отметить, что «Автокик» — первая функция Kickidler, предназначенная не только для руководства, но и для сотрудников. И это делает программу еще более разносторонней.

О программе: Kickidler — популярная система контроля эффективности персонала, работающего за компьютерами.

В ПО реализован обширный функционал, позволяющий в режиме реального времени контролировать текущую эффективность, выполнение поставленных задач, чистое рабочее время и периоды простоев. Также реализованы инструменты учета рабочих часов, онлайн-мониторинга активности, записи видео с экранов и многое другое.

Программный комплекс Kickidler предназначен для обеспечения автоматизированного индивидуального контроля и анализа деятельности сотрудников. Также в нем реализованы функции защиты от инсайдерских угроз и удаленное управление ПК каждого работника.