С кошками, смайлами и Элвисом: подборка удивительных светофоров

5 августа весь мир отмечает день рождения светофора. Устройству исполнилось чуть больше 100 лет, за это время в разных странах придумали свои варианты его оформления. Где появился первый светофор и какие устройства есть теперь — в материале altapress.ru.

По всему миру устанавливают необычных регулировщиков движения. Так страны не только поднимают настроение своим жителям, но и привлекают внимание туристов.

Первый светофор

Первый дорожный сигнал изобрел инженер железнодорожной сигнализации. Устройство установили рядом со зданием парламента — в 1868 году, пишет The Guardian.

Светофор ничем не отличался от железнодорожных сигналов того времени, зато сильно разнился с современным аналогом. Работал на газе. И, к сожалению, взорвался, убив сотрудника полиции. Этот инцидент на долгое время прекратил развитие светофоров — вплоть до эпохи двигателя внутреннего сгорания.

Те устройства, которые мы видим на дорогах сейчас — изобретение США. Их установили в Кливленде 5 августа 1914 года, сообщает «Телеграф». По началу системы были из двух цветов, красно-зеленые. Трехцветные сигналы появились в Нью-Йорке позже, в 1918 году. Они управлялись в вручную из башни в центре улицы.

Первый в России светофор

В России первый светофор в заработал в столице: на углу Кузнецкого моста и Петровки. Чуть больше десятилетия после удачного опыта американцев — в 1930 году, пишет «Комсомольская правда». После светофоры установили в Ленинграде и Ростове-на-Дону.