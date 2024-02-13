13 февраля
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Жизнь

С любовью от звезд. Что подарить на День святого Валентина знакам зодиака

Придумать подарок, обычно, не так просто, как кажется. А если он предназначен любимому человеку, возникает еще больше сложностей. Всегда хочется произвести на вторую половинку самое лучшее впечатление и увидеть счастье в ее глазах. Чтобы не прогадать с сюрпризом, можно прибегнуть к помощи звезд, которые часто знают ответы на все наши вопросы. Altapress.ru подготовил подборку подарков ко Дню всех влюбленных в соответствии со знаком зодиака.

День святого Валентина.
День святого Валентина.
СС0

Овен

Подарок для Овна должен быть уникальным. Придется задействовать воображение, чтобы возлюбленный под этим знаком почувствовал себя особенным. Также сюрприз обязательно должен быть связан с движением.

Это могут быть любые товары или одежда для спорта, абонемент в фитнес-клуб или бассейн, интересная поездка за город.

Телец

Тельцы любят роскошь и уют. Они высоко оценят ужин в дорогом ресторане или романтический вечер у костра. Также можно подарить хороший шоколад, набор косметики или декоративное украшение для интерьера. А беспроигрышным вариантом станет подарочный сертификат в SPA-салон.

Близнецы

Разнообразие – изюминка жизни Близнецов. Однако стоит помнить, что это очень переменчивый знак — то, что им нравится сегодня, может не понравиться уже завтра. Отличной идеей для подарка будут маленькие коробочки с подарками разных масштабов. Подарить можно книгу, настольную интеллектуальную игру или ежедневник.

Рак

Если ваш возлюбленный — Рак, то ему нужен подарок, который станет выражением вашей безусловной любви к нему. Это поможет ему почувствовать психологическую безопасность в отношениях. Поэтому фотоальбом или оригинально сделанный коллаж из ваших фотографий заставят радоваться нежную душу Рака.

Спланировать можно и досуг для двоих: например, можно пойти вместе на кулинарный или гончарный мастер-класс.

Лев

Льву нравится, когда с ним обращаются по-королевски. Выигрышным подарком станут билеты на концерт, приглашение на светскую вечеринку или стильная дизайнерская вещь.

К подарку обязательно нужно добавить шампанское или хорошее вино, цветы и щедрые комплименты – и Лев обязательно ответит взаимностью.

Дева

Девы – прирожденные аналитики, скрупулезные в подходе ко всему. Однако в День всех влюбленных нужно обратиться к их скрытой нежной и заботливой стороне.

Для Дев праздник всех влюбленных — это день трогательных жестов и искренних признаний. Удачным подарком станет собственноручно написанный стих или песня, альбом из фотографий и совместных воспоминаний.

Но и блокноты, канцелярские принадлежности, наборы инструментов и другие практичные вещи обязательно заинтересуют возлюбленного, хотя на первый взгляд могут показаться недостаточно романтичными. Также идеально подойдет сертификат на верховую езду, а самые ответственные могут рассмотреть вариант с домашним питомцем.

Весы

Суть жизни Весов — романтика, хотя они могут не показывать это внешне. Весам нужно подарить изысканную, стильную вещь и добавить букет цветов, ароматические свечи и плюшевые игрушки. Подарки не обязательно должны быть дорогими, но они должны быть уникальными и радовать эстетическое восприятие. А романтический ужин при свечах — истинное наслаждение для возлюбленного под этим знаком.

Скорпион

Скорпион – это страстный и требовательный любовник, который жаждет внимания. Ему прекрасно подойдет парфюмерия, драгоценные камни и дорогое красное вино. Скорпион — знак страсти и вы можете осмелиться подарить ему эротический массаж или книгу по сексологии.

Также люди под этим знаком любят острые ощущения, поэтому идеальным подарком также станет прыжок с парашютом.

Стрелец

Импульсивный, веселый и свободолюбивый Стрелец не любит скучать и сидеть на месте. Он будет в восторге от неожиданного отпуска или хотя бы поездки за город. Также Стрелец оценит в качестве подарка и настенную карту мира, дорожный аксессуар или книгу на иностранном языке.

Козерог

Возлюбленный под этим знаком меньше всего ожидает проявления чувств в День святого Валентина, потому что сам не придает особого значения этому празднику. Поэтому доставить ему удовольствие довольно легко — небольшой, но искренний жест будет в радость.

Главное в подарке для Козерога – качество и практичность, и чтобы вещь долго не выходила из моды. Это могут быть классические украшения, редкие вина или наручные часы.

Водолей

Для Водолея нужно выбрать что-нибудь необычное с элементом неожиданности. Интеллектуальному и остроумному знаку понравится что-то нестандартное. Водолеи любят читать, путешествовать и узнавать о разных культурах и образе жизни. Наушники, гаджеты и романтическое свидание на крыше высотного дома не оставят любимого человека равнодушным. С Водолеем нужно быть изобретательным и подарить ему неочевидный подарок.

Рыбы

Люди тонкой душевной организации, Рыбы ценят сам факт, что кто-то постарался выбрать для них подарок. К презенту нужно добавить любовную записку или валентинку, сделанную своими руками. Шоколадные конфеты, цветы, милые безделушки – все это понравится нежному и романтичному получателю.

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