Придумать подарок, обычно, не так просто, как кажется. А если он предназначен любимому человеку, возникает еще больше сложностей. Всегда хочется произвести на вторую половинку самое лучшее впечатление и увидеть счастье в ее глазах. Чтобы не прогадать с сюрпризом, можно прибегнуть к помощи звезд, которые часто знают ответы на все наши вопросы. Altapress.ru подготовил подборку подарков ко Дню всех влюбленных в соответствии со знаком зодиака.

Овен

Подарок для Овна должен быть уникальным. Придется задействовать воображение, чтобы возлюбленный под этим знаком почувствовал себя особенным. Также сюрприз обязательно должен быть связан с движением.

Это могут быть любые товары или одежда для спорта, абонемент в фитнес-клуб или бассейн, интересная поездка за город.

Телец

Тельцы любят роскошь и уют. Они высоко оценят ужин в дорогом ресторане или романтический вечер у костра. Также можно подарить хороший шоколад, набор косметики или декоративное украшение для интерьера. А беспроигрышным вариантом станет подарочный сертификат в SPA-салон.

Близнецы

Разнообразие – изюминка жизни Близнецов. Однако стоит помнить, что это очень переменчивый знак — то, что им нравится сегодня, может не понравиться уже завтра. Отличной идеей для подарка будут маленькие коробочки с подарками разных масштабов. Подарить можно книгу, настольную интеллектуальную игру или ежедневник.

Рак

Если ваш возлюбленный — Рак, то ему нужен подарок, который станет выражением вашей безусловной любви к нему. Это поможет ему почувствовать психологическую безопасность в отношениях. Поэтому фотоальбом или оригинально сделанный коллаж из ваших фотографий заставят радоваться нежную душу Рака.

Спланировать можно и досуг для двоих: например, можно пойти вместе на кулинарный или гончарный мастер-класс.

Лев

Льву нравится, когда с ним обращаются по-королевски. Выигрышным подарком станут билеты на концерт, приглашение на светскую вечеринку или стильная дизайнерская вещь.

К подарку обязательно нужно добавить шампанское или хорошее вино, цветы и щедрые комплименты – и Лев обязательно ответит взаимностью.

Дева

Девы – прирожденные аналитики, скрупулезные в подходе ко всему. Однако в День всех влюбленных нужно обратиться к их скрытой нежной и заботливой стороне.

Для Дев праздник всех влюбленных — это день трогательных жестов и искренних признаний. Удачным подарком станет собственноручно написанный стих или песня, альбом из фотографий и совместных воспоминаний.

Но и блокноты, канцелярские принадлежности, наборы инструментов и другие практичные вещи обязательно заинтересуют возлюбленного, хотя на первый взгляд могут показаться недостаточно романтичными. Также идеально подойдет сертификат на верховую езду, а самые ответственные могут рассмотреть вариант с домашним питомцем.

Весы

Суть жизни Весов — романтика, хотя они могут не показывать это внешне. Весам нужно подарить изысканную, стильную вещь и добавить букет цветов, ароматические свечи и плюшевые игрушки. Подарки не обязательно должны быть дорогими, но они должны быть уникальными и радовать эстетическое восприятие. А романтический ужин при свечах — истинное наслаждение для возлюбленного под этим знаком.

Скорпион

Скорпион – это страстный и требовательный любовник, который жаждет внимания. Ему прекрасно подойдет парфюмерия, драгоценные камни и дорогое красное вино. Скорпион — знак страсти и вы можете осмелиться подарить ему эротический массаж или книгу по сексологии.

Также люди под этим знаком любят острые ощущения, поэтому идеальным подарком также станет прыжок с парашютом.

Стрелец

Импульсивный, веселый и свободолюбивый Стрелец не любит скучать и сидеть на месте. Он будет в восторге от неожиданного отпуска или хотя бы поездки за город. Также Стрелец оценит в качестве подарка и настенную карту мира, дорожный аксессуар или книгу на иностранном языке.

Козерог

Возлюбленный под этим знаком меньше всего ожидает проявления чувств в День святого Валентина, потому что сам не придает особого значения этому празднику. Поэтому доставить ему удовольствие довольно легко — небольшой, но искренний жест будет в радость.

Главное в подарке для Козерога – качество и практичность, и чтобы вещь долго не выходила из моды. Это могут быть классические украшения, редкие вина или наручные часы.

Водолей

Для Водолея нужно выбрать что-нибудь необычное с элементом неожиданности. Интеллектуальному и остроумному знаку понравится что-то нестандартное. Водолеи любят читать, путешествовать и узнавать о разных культурах и образе жизни. Наушники, гаджеты и романтическое свидание на крыше высотного дома не оставят любимого человека равнодушным. С Водолеем нужно быть изобретательным и подарить ему неочевидный подарок.

Рыбы

Люди тонкой душевной организации, Рыбы ценят сам факт, что кто-то постарался выбрать для них подарок. К презенту нужно добавить любовную записку или валентинку, сделанную своими руками. Шоколадные конфеты, цветы, милые безделушки – все это понравится нежному и романтичному получателю.

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