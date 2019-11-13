С миру по крошке. Как в Барнауле спасают от голода нуждающихся

Ежедневно магазины и кафе выбрасывают тонны нереализованной еды. С помощью фудшеринга часть таких продуктов передается нуждающимся людям. Как и где делятся едой в Барнауле и почему это гиблое дело — в материале altapress.ru.

Фудшеринг — это проект, который помогает организациям (рестораны, кафе, магазины) перестать выбрасывать еду, а нуждающимся людям — получать ее бесплатно. Благотворительные фонды договариваются с организациями о вывозе нереализованной еды, чтобы отдать ее малообеспеченным семьям.

«Гиблая тема»

В благотворительном фонде «Облака» корреспонденту altapress.ru с порога заявили: «Фудшеринг в Барнауле — гиблая тема». Гиблая она, по мнению сотрудников фонда, потому, что фудшеринг — это сложный процесс, который требует многочасовой работы и больших финансовых затрат, что трудно реализовать в краевой столице.

На постоянной основе «Облака» обеспечивают около 100 семей. Для того чтобы получить помощь — вещевую и продуктовую карточку, надо представить справку, подтверждающую статус малообеспеченной семьи, и заключить договор с фондом.

«Есть также люди, которые просто хотят взять еду, но никакой договор с нами не подписывать, потому что им прямо сейчас нечего есть», — рассуждает учредитель благотворительного фонда «Облака» Джамиля Семененко.

Джамиля Семененко. vk.com/jayashriioblaka

В «Облаках» фудшеринг начался в 2014 году. Фонд совместно с кулинарной сетью «Матрешка» начали кормить нуждающихся. Это была, конечно, не еда, оставшаяся на столах, а та, которую приготовили на весь день и не успели реализовать. Было удобно, что офис фонда тогда располагался в том же здании, что и кафе.

«Гиблость» проявляется и в том, что даже имея внушительный пул заведений общепита, у фонда нет простого и очевидного пути, как передать пищу конкретному человеку. Несколько кафе предлагали «Облакам» забирать оставшуюся еду после 20.00. Но это не просто. Продукты надо где-то хранить, а развозить их по домам подопечных — это «трудоемкая работа до часа ночи». Она требует больших, в том числе и финансовых, затрат. При этом владельцы заведений против того, чтобы к ним в кафе напрямую приходили «бездомные».

Джамиля Семененко,

учредитель благотворительного фонда «Облака»:

Мы несем колоссальную ответственность, когда берем еду, которая уже приготовлена, чтобы многодетные и малоимущие семьи могли получить ее бесплатно. В идеале мы могли бы безболезненно принимать хлебобулочные изделия, которые остаются в пекарнях. Или еду от супермаркетов, у которой пограничная зона срока годности.

Джамиля Семененко вспоминает время, когда она работала без команды. «Была такая акция: я ездила по домам барнаульцев и забирала остатки еды. В то время у меня была большая машина, я набивала полный багажник. Люди с радостью делились всем, что у них было: полпачки макарон, замерзшая курица, которая уже несколько месяцев хранится в холодильнике», —рассказывает она.

Джамиля Семененко,

учредитель благотворительного фонда «Облака»:

Сейчас мы не стремимся с головой кинуться в бой. Долго размышляем: сколько времени займет весь процесс, сколько человек в нем будут участвовать, сколько денег на это потратим? Мы единственный фонд в Барнауле, который работает так четко и дисциплинированно. А вообще нам всем надо стать ответственными и готовить ровно столько, сколько мы можем съесть. Фудшеринг — это не только про то, чтобы делиться едой. Это еще и про грамотное и экологичное отношение к продуктам.

Справка 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны ТБО и свалки, загрязняя почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ.

«Душевная потребность»

Ринат Гизатулин, владелец компании «Алтайский купец», помогает фонду «Облака» на протяжении двух лет. Сначала перечислял только деньги. А теперь ежемесячно поставляет около 300 кг мяса.

Фонд Облака. Ольга Стародубцева

«Берется кусок грудинки, из которой вырезается ребро. Себестоимость у такого мяса небольшая — 25−30 рублей килограмм, поэтому мы с компаньонами решили, что готовы отдавать эту часть. Это не излишки производства, я могу его спокойно продать», — рассуждает бизнесмен.

Гизатулин рассказал, что таким видом благотворительности он решил заняться совершенно случайно — узнал про фонд и его деятельность в социальных сетях. Говорит, что к этому его сподвигли «душевная потребность и желание помочь тем, кто действительно нуждается».

Ринат Гизатулин,

руководитель компании «Алтайский купец»:

Мы сами доставляем мясо в фонд — нанимаем машину. Просто предоставляем накладную, чтобы у водителя не было соблазна утащить коробку-две.

Выгрузка и раздача ребрышек — трудоемкий процесс, который занимает у работников фонда целый день. 300 кг мяса хватает, чтобы накормить 40 семей, подопечных фонда «Облака», и поделиться половиной с приютом «Успех».

«Фудшеринг — это совсем не просто. Для того чтобы „раздавать ребрышки“, у нас уходит больше 100 тыс. рублей в месяц. Такая сумма складывается из аренды офиса и оплаты труда штатным сотрудникам. Среди тех, кто помогает нам материально, — несколько барнаульских предпринимателей», — отмечают работники фонда «Облака».

«Прониклась их идеей»

Владелица кафе-магазина «Булошная» Татьяна Кривошеина помогает «Облакам» с момента основания. Раз в месяц она привозит туда свежую выпечку — пироги и печенье. Кроме того, Кривошеина собирает и специальные продуктовые наборы для малоимущих семей.

Татьяна Кривошена,

владелица кафе-магазина «Булошная»:

Про «Облака» мне рассказала дочь. Раньше я помогала и другим, но это было не очень удобно — ко мне обращались в такой настойчивой форме, как будто я была им чем-то обязана. Но все равно помогала, конечно. В основном обращались детские дома. В «Облаках» же все прозрачно. Я встретилась с Джамилей, пообщалась с ней. И как-то прониклась идеей.

Также компания «Добрей-Здоровей» ежемесячно поставляет 25 литров масла в фонд.

Какую еду можно принести в фонд «Облака» Мед, масло, макароны, картошку, крупы, чай, консервы, домашние соленья.

Фонд Облака. Ольга Стародубцева

Что сказали в краевом Роспотребнадзоре

В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что готовая еда при перевозке должна доставляться в термосах и специальной посуде с плотно закрывающимися крышками.

Срок хранения горячих первых и вторых блюд в термосах не должен превышать трех часов, включая время транспортировки.

Полуфабрикаты, готовые блюда и другие изделия должны перевозиться с сопроводительными документами (товарно-транспортная накладная, декларация или сертификат соответствия). Такие сопроводительные документы должны храниться не менее 30 дней с момента изготовления блюда.

Каждая емкость с пищевыми продуктами (блюда, кулинарные изделия) должна иметь маркировочный ярлык с указанием адреса организации-изготовителя, даты и часа изготовления, условий хранения и срока годности.

Продукты , еда. СС0

Передача продукции общественного питания благотворительным организациям при условии соблюдения требований к условиям хранения, транспортировки, реализации, наличия необходимых сопроводительных документов не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Излишки продукции предприятий общественного питания могут быть отданы благотворительным организациям, гражданам на безвозмездной основе. Требованиями законодательства в сфере технического регулирования и санитарно-эпидемиологическом благополучия населения это не регулируется.