С начала 2024 года проиндексируют МРОТ до 19 тыс. рублей

Так минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.
Глава государства напомнил, что в 2022 году МРОТ повышали дважды — в сумме почти на 20%. Проиндексировали его и в начала 2023 года — на 6,3%.
Владимир Путин подчеркнул, что предметная задача правительства и субъектов федерации — это «обеспечить заметный ощутимый рост реальных заработных плат в России».
«Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат», — добавил президент.
Послание Федеральному собранию прошло 21 февраля в 12 мск.