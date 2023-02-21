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Жизнь

С начала 2024 года проиндексируют МРОТ до 19 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать МРОТ на 10% с 1 января 2024 года. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию 21 февраля.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Так минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Глава государства напомнил, что в 2022 году МРОТ повышали дважды — в сумме почти на 20%. Проиндексировали его и в начала 2023 года — на 6,3%.

Владимир Путин подчеркнул, что предметная задача правительства и субъектов федерации — это «обеспечить заметный ощутимый рост реальных заработных плат в России».

«Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат», — добавил президент.

Послание Федеральному собранию прошло 21 февраля в 12 мск.

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