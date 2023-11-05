5 ноября
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Жизнь

С наступлением холодов в Барнауле обострился вопрос с общественным транспортом

Барнаульцы недовольны, ведь провести на остановке больше часа в ожидании своего автобуса теперь больше шансов.

Автобус 118э.
Автобус 118э.
barnaul.org

Как сообщает "Черное и Белое Барнаул", на некоторых маршрутах общественного транспорта ситуация переходит все грани, вместо 10 машин на линию может выйти только две.

Жители жалуются на работу автобусов №1, 110, 80, 113 и не только.

Сами водители тоже не в восторге, ситуацию улучшить, по их словам, можно увеличив количество автобусов большой вместимости на популярных маршрутах. Это должно быть как минимум 100 единиц.

Сейчас столица Алтайского края ожидает поставки 40 автобусов, они должны прибыть до 15 января. Предварительно в мэрии решено, что они выйдут на маршруты №1 и №10.

Ранее сибиряк предложил бороться с новосибирскими пробками на примере Барнаула.

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