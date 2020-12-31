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Жизнь

С Новым годом: поздравления в стихах, прозе и смс

31 декабря и 1 января принято поздравлять близких с Новым годом — любимым праздником россиян. Altapress.ru собрал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

Поздравления с Новым годом в стихах

Пусть уходят с годом Крысы
Все обиды и капризы,
Все погодные ненастья,
Все болезни и несчастья.

Пусть покажет год Быка
Выход нам из тупика,
Принесёт богатство, счастье,
Чтобы стала жизнь легка!

Пожелаю в год Быка
Взять удачу за рога,
А плохому настроенью
Дать хорошего пинка!

Ценит Бык любовь и труд,
Пусть они не подведут,
Вам подарят много счастья,
А от бед уберегут!

Идёт и не шатается,
Уверенно идёт.
Год новый начинается,
Бычок его ведёт.

Несёт он лишь хорошее,
Большой мешок из благ,
С хорошей доброй ношею,
На нём нарядный фрак.

Желаем, чтобы этот год
Был щедрым до чудес.
Пусть бесконечно вам везёт,
И счастья до небес.

Доходы пусть растут у вас
И множится успех.
И пусть в волшебный этот час
Звучит повсюду смех.

Пускай семью Бычок хранит
От всяческих невзгод.
И след простынет от обид,
Вам счастья в Новый год!

Новый год. Пряничный домик.
Новый год. Пряничный домик.
СС0

Поздравления с Новым годом в прозе

И снова пришёл Новый год! Этот 2021 год — год Быка, Металлического Быка! Так пусть же в этом году вы обретете такую силу и стойкость, какой обладает символ этого года! Пусть ни одна задача, которую вы перед собой ставите, не сможет устоять перед этой силой и энергией! А дополняют это пусть крепкое здоровье, а также удача и находчивость!

Дорогие друзья! Наступает Новый 2021 год. И я хочу вам пожелать, чтобы новый год принес вам огромное счастье, крепкое здоровье (ведь это главное). Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Под бой курантов обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что оно сбудется. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят!

Пускай этот год Быка будет наполнен только радостными событиями, интересными приключениями и счастливыми встречами! Пусть в 2021 году любовь только усилится, достаток приумножится, а здоровье прибавится! Искренне желаю всех благ и блестящих успехов!

Новый год. Подарок
Новый год. Подарок
СС0

Поздравления с Новым годом в смс

Бычок пусть мечты исполнит,
Кошелек пускай наполнит,
Пусть теплом согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели,
И успех во всем имели!

Пусть сказку в дом Вам несет,
Этот Новый Бычий год,
Бык веселый и красивый,
Значит, будет год счастливый!

Пусть Бычок в этот Новый год
Вам в копытцах счастье принесет.
На хвостике своем удачу,
Еще везения в придачу!

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