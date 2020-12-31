С Новым годом: поздравления в стихах, прозе и смс

И снова пришёл Новый год! Этот 2021 год — год Быка, Металлического Быка! Так пусть же в этом году вы обретете такую силу и стойкость, какой обладает символ этого года! Пусть ни одна задача, которую вы перед собой ставите, не сможет устоять перед этой силой и энергией! А дополняют это пусть крепкое здоровье, а также удача и находчивость!

Дорогие друзья! Наступает Новый 2021 год. И я хочу вам пожелать, чтобы новый год принес вам огромное счастье, крепкое здоровье (ведь это главное). Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Под бой курантов обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что оно сбудется. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят!