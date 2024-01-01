1 января
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Жизнь

С Новым 2024 годом! Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Под бой курантов, звон бокалов и звонкий смех наступил новый 2024 год. Altapress.ru подготовил радостные поздравления в прозе, стихах и смс.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

Поздравления с Новым годом в прозе

С Новым годом! Пусть год будет ярким, полон добра и незабываемых впечатлений. Каждый из двенадцати месяцев исполнит желания, украсит этот мир улыбками и окутает одеялом из лоскуточков любви, тепла и ласки.

Пусть Новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями и знакомствами, желаниями и возможностями. Желаю, чтобы мы могли разделить радостные моменты с близкими людьми. Желаю здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону!

Пусть Новый год принесет нам мир, добро и счастье! Пусть каждый человек обретет то, что так давно искал. Желаю здоровья, везения, любви! Все мечты просто обязаны сбыться. Пусть будут легкими дороги и поменьше препятствий на пути, а хороших людей в нашей жизни будет всегда больше, чем плохих. Оставим невезение и неудачи в этом году и шагнем навстречу новому и светлому!

Новый год. Рождество. Подарок
Новый год. Рождество. Подарок
СС0

Поздравления с Новым годом в стихах

Вот растаял старый год,
Как снежинка на ладошке.
Новый год спешит насыпать
Счастья в каждое окошко.

Пусть он радость принесет
Оптимизм, задор, веселье
И, как жемчуг, соберет
Все желанья в ожерелье.

Пусть исполнит все-все-все,
Что задумывалось вами,
Жизнь наполнит добротой,
Волшебством и чудесами!

Новый год уж наступает.
Пусть несет в ваш дом добро,
Радость, волшебство, удачу,
И достаток, и тепло!

Силы, крепкое здоровье,
Чудо, мир и позитив,
А проблемы и печали
Заберет, разгонит вмиг!

Елку красками украсит
И узоры на стекле
Пусть морозом разукрасит
Он, приблизив вас к мечте!

Новый Год — прекрасный праздник,
Пусть в нем крупно повезет,
Настроенье будет ясным,
А удача — круглый год!

В чудеса поверить нужно,
И они придут к тебе
И помогут вместе, дружно
К небесам взлететь мечте.

Ваша жизнь пусть станет сказкой,
Будет в ней всегда добро,
Жизнь наполнит счастьем, лаской,
Пусть все будет хорошо!

Подарок. Новый год. Романтика
Подарок. Новый год. Романтика
СС0

Поздравления с Новым годом в смс

Желаю сказочного года
Без бед, болезней и помех!
Готовьтесь к новым поворотам
На неожиданный успех.

Пусть только радостные лица
Вас дома будут окружать,
И давняя мечта свершится,
Не заставляя долго ждать!

Пусть вам этот Новый год
Много счастья принесет,
Много радости, добра
Без печали и без зла.

Пусть исполнятся мечты
И желания, и сны.
Пусть сияют ваши глазки,
Будет жизнь пускай, как в сказке!

С Новым годом вас, друзья!
Без него никак нельзя.
Счастья, радости, удачи
И здоровья всем в придачу!

Чтоб жилось всем хорошо,
На душе было светло.
Чтобы Ангел вас хранил,
И чтоб год веселым был!

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