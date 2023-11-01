Високосный — 2024. Правда ли, что в этот год нельзя рожать, переезжать и жениться

Что такое високосный год
Это промежуток времени из 366 дней вместо стандартных 365. Он наступает раз в 4 года, когда появляется дополнительный день — 29 февраля.
Это связано с тем, что за год Земля делает один оборот вокруг солнца. Принято считать, что это происходит за 365 дней, но на самом деле нашей планете требуется на шесть часов больше. И когда за 4 года эти 6 часов складываются в 24 — появляются новые земные сутки, и, следовательно, новый день в календаре.
Суеверия
Это время люди считают тяжелым: происходят катаклизмы, эпидемии, и ухудшается качество жизни.
Согласно древним поверьям, в високосный год с небес спустился святой Касьян. Он принес невзгоды из-за того, что предал Бога и затем был обречен на наказания. С течением времени количество суеверий росло, они менялись и наконец достигли настоящего времени. Многие верят в них и даже боятся.
Так, считается, что в високосный год запрещено:
- вступать в брак или разводиться;
- продавать или дарить питомцев;
- строить бани;
- менять место работы или проживания;
- рассказывать о планах, так как они не сбудутся;
- заводить детей;
- пересаживать цветы;
- колядовать и гадать;
- собирать грибы в лесу.
Что принесет удачу в високосном году
Среди запретов и опасений все же есть и приметы, которые сулят благополучие:
- попасть под дождь в этот год — к удаче;
- Появление ребенка на свет или помолвка 29 февраля — к семейному благополучию;
- увидеть первую радугу — к счастливой жизни;
- получить подарок округлой формы.
Чем запомнились високосные годы
- 1556 год — самое разрушительное за всю историю человечества землетрясение в Китае, унесшее жизни 830 тыс. человек;
- 1896 год — цунами в Японии, унесшее более 22 тыс. жизней;
- 1908 год — падение Тунгусского метеорита в Сибири;
- 1912 год — крушение "Титаника" в Атлантическом океане;
- 1948 год — Ашхабадское землетрясении в Туркмении, при котором погибло 110 тыс. человек;
- 1976 год — Таншаньское землетрясение в Китае — погибло 242 тыс. человек;
- 2000 год — катастрофа подлодки "Курск", теракт в Беслане;
- 2004 год — мощнейшее цунами в нескольких странах Азии, погибло около 227 тыс. человек;
- 2008 год — военные действия в Южной Осетии;
- 2020 год — пандемия коронавируса.