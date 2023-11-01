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Жизнь

Високосный — 2024. Правда ли, что в этот год нельзя рожать, переезжать и жениться

Новый 2024 год будет високосным: на него приходится не только 366 календарных дней, но также суеверия и страхи. Подробнее обо всех предостережениях расскажет altapress.ru.

Календарь.
Календарь.
СС0

Что такое високосный год

Это промежуток времени из 366 дней вместо стандартных 365. Он наступает раз в 4 года, когда появляется дополнительный день — 29 февраля.

Это связано с тем, что за год Земля делает один оборот вокруг солнца. Принято считать, что это происходит за 365 дней, но на самом деле нашей планете требуется на шесть часов больше. И когда за 4 года эти 6 часов складываются в 24 — появляются новые земные сутки, и, следовательно, новый день в календаре.

Новый год. Подарок
Новый год. Подарок
СС0

Суеверия

Это время люди считают тяжелым: происходят катаклизмы, эпидемии, и ухудшается качество жизни.

Согласно древним поверьям, в високосный год с небес спустился святой Касьян. Он принес невзгоды из-за того, что предал Бога и затем был обречен на наказания. С течением времени количество суеверий росло, они менялись и наконец достигли настоящего времени. Многие верят в них и даже боятся.

Так, считается, что в високосный год запрещено:

  • вступать в брак или разводиться;
  • продавать или дарить питомцев;
  • строить бани;
  • менять место работы или проживания;
  • рассказывать о планах, так как они не сбудутся;
  • заводить детей;
  • пересаживать цветы;
  • колядовать и гадать;
  • собирать грибы в лесу.
Подарок. Новый год. Рождество
Подарок. Новый год. Рождество
СС0

Что принесет удачу в високосном году

Среди запретов и опасений все же есть и приметы, которые сулят благополучие:

  • попасть под дождь в этот год — к удаче;
  • Появление ребенка на свет или помолвка 29 февраля — к семейному благополучию;
  • увидеть первую радугу — к счастливой жизни;
  • получить подарок округлой формы.
Подарок. Новый год. Романтика
Подарок. Новый год. Романтика
СС0

Чем запомнились високосные годы

  • 1556 год — самое разрушительное за всю историю человечества землетрясение в Китае, унесшее жизни 830 тыс. человек;
  • 1896 год — цунами в Японии, унесшее более 22 тыс. жизней;
  • 1908 год — падение Тунгусского метеорита в Сибири;
  • 1912 год — крушение "Титаника" в Атлантическом океане;
  • 1948 год — Ашхабадское землетрясении в Туркмении, при котором погибло 110 тыс. человек;
  • 1976 год — Таншаньское землетрясение в Китае — погибло 242 тыс. человек;
  • 2000 год — катастрофа подлодки "Курск", теракт в Беслане;
  • 2004 год — мощнейшее цунами в нескольких странах Азии, погибло около 227 тыс. человек;
  • 2008 год — военные действия в Южной Осетии;
  • 2020 год — пандемия коронавируса.
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