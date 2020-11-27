С огнеметом наголо. Какими зрелищными шоу теперь удивляют барнаульцев

Индустрии развлечений стало все сложнее заинтересовать зрителя, считает Николай Яр, организатор крио-шоу Mr. Freeze_BRN. Именно по этой причине он создал новый проект, где главными составляющими стали наука и химические эксперименты. О том, чем привлекает людей жидкий азот и можно ли к нему прикасаться и даже пить, — в материале altapress.ru.

Взрывы и дым вместо песен и танцев

— Как появилось арт-научное шоу Mr. Freeze?

— Наше шоу начало зарождаться в Москве. Мы работали в event-сфере и заметили, что в индустрии развлечений люди уже устали от бесконечных плясок и песен. Зритель стал более искушенным — его все сложнее удивить. Изучая рынок, можно найти лишь танцоров, баянистов да фокусников — неплохо, но все равно чего-то не хватает. Мы начали думать, что можем предложить нового и необычного, что было бы захватывающе и радовало глаз. Так и появилась идея создать проект с жидким азотом.

Жидкий азот — это прозрачная жидкость без цвета и запаха. Его температура составляет -195° C. Всего один литр жидкости, испаряясь и нагреваясь до 20° C, образует примерно 700 литров газа. По этой причине азот хранят в специальных сосудах Дьюара с вакуумной изоляцией открытого типа или криогенных емкостях под давлением.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

Работа трудная и опасная, поэтому требовалась тщательная подготовка. Мы разрабатывали программу 4 месяца в «домашних условиях» — так мы называем свободное помещение вдали от глаз зрителей. На пятый месяц пришло время пробовать себя на публике. Нам нужен был взгляд со стороны, чтобы понять, как люди отреагируют на новый формат развлечений.

Договорились с event-менеджером выступить бесплатно на каком-либо мероприятии. Тряслась вся команда — мы боялись, что люди не примут наш проект. И поначалу гости действительно не могли понять, что происходит: почему их угощают замороженными кукурузными палочками и откуда идет «дым». После двух экспериментов публика заинтересовалась. Затем пошли эмоции, улыбки, а потом и аплодисменты. Мы увидели, что зрителям понравилось шоу, и это убедило нас в том, что мы идем в правильном направлении.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

— Почему Mr. Freeze не остался в Москве , а отправился в другие регионы России?

— Дело в том, что Москва — это динамичный город, где все быстро меняется. Каждый год ты должен менять программу, чтобы не утонуть в стремительном потоке развлечений. По этой причине мы решили не останавливаться на достигнутом и попробовать себя в других местах нашей страны.

Около трех месяцев мы изучали рынок, и наш выбор пал на Алтай. Природа тут неописуемая, честно говоря. Здесь мы отработали уже три сезона.

Сейчас у нас работает несколько групп — в Москве, в Алтайском крае, в Республике Алтай, а также за рубежом — в Казахстане.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

— Какая первая реакция была у людей на такое «взрывное» шоу?

— Люди не сразу шли на контакт. В их сознании крио-шоу было чем-то детским и несерьезным, где из оборудования лишь пластмассовая посуда и слабый дым. Такому мнению послужил и тот факт, что до нас здесь работала организация с крио-программой, рассчитанной только на детей. И публику было сложно убедить в том, что у нас совершенно другой проект и мы не собирается показывать простенькие номера.

Наше отличие в том, что мы ориентируемся на взрослую аудиторию. В отличие от детей, которым важны только взрывающиеся и яркие эксперименты, взрослые зрители куда более придирчивы к шоу. Они оценивают и внешний вид членов команды, и ход мероприятия, и визуализацию. По этой причине наши люди одеты в белые костюмы, похожие на химические, и при работе используют железную посуду и ковролин, чтобы предотвратить попадание жидкости на пол. По одному только виду зрители начинают понимать всю серьезность шоу и относиться к нам с большим доверием.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

Тесты со льдом и пламенем

— Помимо развлекательных мероприятий вы также участвуете в рекламных акциях?

— Да, мы выступали на презентации нового автомобиля Nissan Qashqai, а также организовывали шоу для «Грильницы».

— А что за краш-тесты , которые вы проводите?

— К нам обращаются организации со своим товаром и предлагают проверить его на прочность и качество. Краш-тест помогает им не только получить необходимые результаты, но и красиво представить покупателям товар.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

Например, мы тестировали несколько видов кирпичей: держали их два дня в жидком азоте, таким образом доказывая их прочность и морозоустойчивость. Потом проводили краш-тест защитного крема. Наши ребята неделю мазали им руки, а затем опускали их в краску и даже лили на них клей. Благодаря защитному крему краска легко смывалась, а корочки клея можно было убрать без проблем.

Также проводили довольно зрелищный тест с базальтовой ватой. Нужно было доказать, что она не горит. Мы построили стену из ваты, поставили за ней представителя компании, а с другой стороны встал член нашей команды с огнеметом. Шквал огня поливал стену, а человек по другую сторону оставался цел и невредим. Конечно, на этот случай у нас были с собой огнетушители, так что все было под контролем.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

Такой прекрасный и опасный газ

— В чем опасность работы с жидким азотом?

— Азот может быть очень опасен при неправильном использовании. Человек может получить настоящий термальный ожог, как если бы он прикоснулся к чему-то горячему. Что интересно, если жидкость попадет на оголенный участок кожи, то с ним ничего не случится, благодаря защитному роговому слою кожи. Но если азот попадет на одежду: манжет или, того хуже, капроновые колготы, то все заледенеет моментально, и человек может пострадать.

По этой причине перед выступлением ведущий и его ассистент рассказывают гостям о технике безопасности. Если мы хотим провести эксперимент с литьем жидкого азота на руки, то гостю перед этим закатывают рукава, если они есть, и крепко держат за руку, чтобы он случайно не дернул ее и не расплескал опасную жидкость себе на одежду. Был у нас один случай, когда во время шоу совсем маленькая капелька азота попала девушке на капроновые колготки. Слава богу, что количества было очень мало и на ноге осталось лишь небольшое покраснение. Мы, конечно, принесли ей свои извинения.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

Чтобы предотвратить несчастные случаи, мы всегда возим с собой все необходимые средства безопасности.

— Однако вы сами не только льете жидкий азот , но даже берете в рот и выдыхаете его! Как это делается?

— Выдыхание жидкого азота или «холодное дыхание» является завершающим этапом в обучении наших членов команды. Азот не замораживает полость рта благодаря слюне. Но очень важно научиться не глотать жидкость, иначе можно получить не только ожог гортани, но и разрыв внутренней системы органов из-за расширения газа.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

Наши ученики начинают практиковаться с обычной воды. Так не страшно, если человек по привычке проглотит жидкость. Затем добавляем малые порции азота и постепенно увеличиваем их. Но даже несмотря на эти предосторожности, часто практиковать «холодное дыхание» не получается из-за ожога губ. Особенно это заметно после крупных праздников: все члены команды ходят с обожженными губами.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

— Были ли случаи , когда эксперименты выходили из-под контроля?

— В нашей практике мы стараемся такого не допускать, потому что для нас важна безопасность. Но однажды мы чуть не поплатились за ошибки наших предшественников.

Перед Новым годом одна группа не из нашего коллектива выступала с праздничной крио-программой. У них была неплохая задумка в виде поздравления от Деда Мороза и Снегурочки с жидким азотом. В феврале мы должны были выступать в том же здании, что и они во время праздника. Наша команда приехала поздравлять молодоженов, а хозяин помещения с порога заявил, что у них запрещено проводить крио-шоу. «Как запрещено?» — удивляемся мы.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

Оказалось, что группа, выступающая во время новогоднего корпоратива, не рассчитала силу эксперимента с бочкой и нанесла колоссальный ущерб заведению. Взрыв пробил потолок, и все световые приборы вышли из строя. Пострадали также гости и сами участники эксперимента: Деду Морозу ошпарило кипятком лицо, а зрители были вынуждены ходить по залитому водой полу.

Естественно, что организаторы очень боялись повторения подобного. После 40 минут переговоров мы сошлись на том, что, если взрыв от нашей бочки достигнет потолка, то мы оплатим весь нанесенный ущерб. Нам пошли навстречу. Мы очень переживали. В итоге взрыв всего на 20 сантиметров не достиг потолка.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

«Человеческое отношение»

— Из чего складывается цена за мероприятие?

— Ценообразование строится из множества факторов. Это оплата членов команды — ведущих, ассистентов, химиков. Также затраты на оборудование и, самое главное, на жидкий азот. Мы заказываем его у поставщиков, и цена может колебаться от времени года. Зимой он стоит дешевле, так как есть благоприятные условия для его хранения, а летом дороже, так как он может испариться уже за 20 минут.

Цены на оборудование: Жидкий азот от 0 до 2 кг — 130 руб. Респиратор — 580 руб. Комбинезон химической защиты — от 1 250 руб. Сосуд Дьюара для жидкого азота — от 10 тыс. до 17 тыс. руб.

Крио-шоу «Mr.Freeze_BRN» Предоставлено altapress.ru

— Что важно при работе со зрителями?

— В первую очередь, конечно, человеческое отношение к людям. Мы понимаем, что не все могут позволить себе масштабное фееричное шоу со взрывами и дымом, и поэтому предлагаем нашим клиентам экономные подарочные сертификаты. Был случай, когда на добро нам ответили добром. Наши ребята поехали проводить мероприятия для молодоженов в Горный Алтай и задержались там допоздна. И заказчики не только оставили их ночевать у себя, но и предоставили все средства комфортного проживания.