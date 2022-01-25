«С опозданием на шесть лет». Справедливороссы уверены, что сегодня власть вернется к тому алгоритму, который партия предлагала еще в 2015 году

После ряда трагических инцидентов с бездомными собаками спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию на местах. Да, произошедшее в Забайкалье — это ужасно. Но почему, когда с мест, в том числе справедливороссы, кричали о том, что муниципалитеты не тянут эти полномочия из-за отсутствия достаточного финансирования и необходимой инфраструктуры отлова и содержания «бездомышей», их никто не слышал?!

«Все тезисы на федеральном уровне сегодня сводятся к ужесточению наказания муниципальных властей за неисполнение полномочий. Это проще всего, — отмечает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. — Нужно в первую очередь вспомнить, что обращение с безнадзорными животными — это государственные полномочия регионов».

Он напомнил, что алтайские справедливороссы еще перед тем, как был в 2015 году принят закон Алтайского края, предупреждали, что он работать не будет, и предлагали алгоритм эффективного решения проблемы в нашем регионе.

Те деньги, которые сегодня заложены в бюджете края на работу с безнадзорными животными — это крохи, которых крайне не достаточно. Финансирование исполнения этого государственного полномочия на любом уровне должно быть предусмотрено государством в адекватном объёме — это первый момент.

Второй, как говорит Олег Боронин, — «пироги должен печь пирожник, а безнадзорными животными должно заниматься управление ветеринарии Алтайского края».

Олег Боронин. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета Первомайского района:

— Проблему надо решать здесь и сейчас, а не откладывать, пока приюты появятся. Та законодательная инициатива, с которой Первомайское районное Собрание, с моим непосредственным участием, вышло в АКЗС, а они положили «в долгий ящик», она как раз направлена на то, чтобы у муниципалитетов забрали полномочия и вменили управлению ветеринарии.. Я думаю, сейчас, в той или иной степени, власть придет к тому, что мы предлагали шесть лет назад. И сколько бы трагедий не случилось, насколько бы меньше было проблем с безнадзорными животными, если бы нас вовремя услышали.

Евгения Боровикова. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Евгения Боровикова,

депутат АКЗС , фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- За правду»: