«С опозданием на шесть лет». Справедливороссы уверены, что сегодня власть вернется к тому алгоритму, который партия предлагала еще в 2015 году

«Все тезисы на федеральном уровне сегодня сводятся к ужесточению наказания муниципальных властей за неисполнение полномочий. Это проще всего, — отмечает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. — Нужно в первую очередь вспомнить, что обращение с безнадзорными животными — это государственные полномочия регионов».
Он напомнил, что алтайские справедливороссы еще перед тем, как был в 2015 году принят закон Алтайского края, предупреждали, что он работать не будет, и предлагали алгоритм эффективного решения проблемы в нашем регионе.
Те деньги, которые сегодня заложены в бюджете края на работу с безнадзорными животными — это крохи, которых крайне не достаточно. Финансирование исполнения этого государственного полномочия на любом уровне должно быть предусмотрено государством в адекватном объёме — это первый момент.
Второй, как говорит Олег Боронин, — «пироги должен печь пирожник, а безнадзорными животными должно заниматься управление ветеринарии Алтайского края».
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета Первомайского района:
— Проблему надо решать здесь и сейчас, а не откладывать, пока приюты появятся. Та законодательная инициатива, с которой Первомайское районное Собрание, с моим непосредственным участием, вышло в АКЗС, а они положили «в долгий ящик», она как раз направлена на то, чтобы у муниципалитетов забрали полномочия и вменили управлению ветеринарии.. Я думаю, сейчас, в той или иной степени, власть придет к тому, что мы предлагали шесть лет назад. И сколько бы трагедий не случилось, насколько бы меньше было проблем с безнадзорными животными, если бы нас вовремя услышали.
Евгения Боровикова,
депутат АКЗС, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- За правду»:
— Жить по соседству с дикими животными, которые в любую секунду готовы напасть на людей, в том числе на детей, это не просто проблема. Это чрезвычайная ситуация! Ещё летом написала депутатские запросы, объяснила, что такая ситуация для летнего периода нетипична, и с наступлением зимы количество стай и численность бродячих собак вырастет до критического уровня, но власти решили отделаться отпиской. В результате январь 2022 года. Алтайский край захлестнула проблема бродячих собак. Мне поступают жалобы и просьбы от жителей Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Алейска. Люди уверяют, что такого количество бездомных собак не было с 90-х годов. Собаки ведут себя агрессивно: кидаются на животных, прохожих, школьников. Даже в центре Барнаула количество бродячих собак зашкаливает. На Чернышевского и Интернациональной, на Партизанской и даже на детской площадке возле Гулливера агрессивные стаи собак не дают людям покоя. И это, по сути, центр города, что уж говорить про частный сектор и пригород. Там эта проблема в зимний период самая актуальная. Тысячи пострадавших, сотни умерших, в основном дети. Около 700 тысяч бродячих собак по всей России. И минимальная реакция действующей власти. Необходимо решать этот вопрос, а не прятаться в кусты и отмалчиваться. Отлов и стерилизация не решат проблему, если потом животные будут отпущены на свободу. Они будут голодные и злые. Продолжатся нападения на людей. Уже не первый год говорю о необходимости либо создать государственные питомники, либо оказывать достойную поддержку частным. Очень важно на федеральном и региональном уровнях принять работающий закон об ответственном содержании домашних животных, благодаря которому безнаказанно выкинуть животное на улицу будет невозможно.