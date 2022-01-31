Авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров, сообщили в транспортной прокуратуре

3 октября 2021 года в аэропорту Барнаула из-за некорректной работы систем воздушного судна произошла задержка рейса по маршруту Барнаул — Новосибирск.

«При этом вопреки требованиям законодательства 28 гражданам не оказаны услуги по их размещению в гостинице», — установили в ведомстве.

Кроме этого, авиакомпания неоднократно допускала факты несвоевременного рассмотрения претензий пассажиров.

Всего возбудили семь административных дел, по результатам рассмотрения которых компания должна заплатить 200 тыс. рублей штрафов.

Кроме того, Новосибирский транспортный прокурор проверит организацию в части предоставления дополнительных услуг пассажирам в связи с задержкой 39 рейсов и отменой 8 рейсов из аэропорта Краснодара 23−24 января из-за сильнейшего снегопада.

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