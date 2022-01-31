31 января -17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Барнаул — Новосибирск

Авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров, сообщили в транспортной прокуратуре

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

3 октября 2021 года в аэропорту Барнаула из-за некорректной работы систем воздушного судна произошла задержка рейса по маршруту Барнаул — Новосибирск.

«При этом вопреки требованиям законодательства 28 гражданам не оказаны услуги по их размещению в гостинице», — установили в ведомстве.

Кроме этого, авиакомпания неоднократно допускала факты несвоевременного рассмотрения претензий пассажиров.

Всего возбудили семь административных дел, по результатам рассмотрения которых компания должна заплатить 200 тыс. рублей штрафов.

Кроме того, Новосибирский транспортный прокурор проверит организацию в части предоставления дополнительных услуг пассажирам в связи с задержкой 39 рейсов и отменой 8 рейсов из аэропорта Краснодара 23−24 января из-за сильнейшего снегопада.

Ранее в самолете авиакомпании S7 обнаружили труп..

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость