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Жизнь

С парты — в бой. В Госдуме рассмотрят право выпускников школ служить по контракту

Комитет Госдумы по обороне предложил принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ. Для этого нужно внести изменения в статье 34 «О воинской обязанности и военной службе». Поправки рассмотрят во втором чтении 28 июня, сообщает РБК.

Армия России.Танки.
Армия России.Танки.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Сейчас вступить в ряды армии на контрактной основе могут выпускники техникумов и профтехучилищ со средним профессиональным образованием. Образовательный ценз планируют снять. Заключать контракт смогут только молодые люди, которым требуется лишь достигнуть совершеннолетия и окончить школу.

Авторы поправок — депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.

В конце мая Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт. Документ повышал верхнюю планку с 40 лет до возраста выхода на пенсию. При этом в Минобороны отметили, что де-факто будут принимать на службу только контрактников в возрасте до 50 лет.

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