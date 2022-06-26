Комитет Госдумы по обороне предложил принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ. Для этого нужно внести изменения в статье 34 «О воинской обязанности и военной службе». Поправки рассмотрят во втором чтении 28 июня, сообщает РБК.

Сейчас вступить в ряды армии на контрактной основе могут выпускники техникумов и профтехучилищ со средним профессиональным образованием. Образовательный ценз планируют снять. Заключать контракт смогут только молодые люди, которым требуется лишь достигнуть совершеннолетия и окончить школу.

Авторы поправок — депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.

В конце мая Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт. Документ повышал верхнюю планку с 40 лет до возраста выхода на пенсию. При этом в Минобороны отметили, что де-факто будут принимать на службу только контрактников в возрасте до 50 лет.