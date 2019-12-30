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Жизнь

С первого января в России исчезнут контактные зоопарки

1 января 2020 года в России вступают в силу новые поправки в законе о животных. Памятка опубликована на сайте Госдумы, пишет Сибдепо.

Енот в кафе EnoTime.
Енот в кафе EnoTime.
instagram.com/enotimenovosibirsk

В нем прописывается новая работа контактных зоопарков. Фактически на них теперь наложен запрет — с 1 января их нельзя содержать в торговых центрах.

В других местах, где контактные зоопарки останутся, должны соблюдаться два новых правила: у каждого животного должна быть специальная зона, куда не могут заходить посетители, и укрытие, где зверь может скрыться при нежелании контактировать с человеком.

Владелец должен сменить вывеску с контактного зоопарка на обычный.

Изменения коснутся и собственников зоопарков, зоосадов, дельфинариев, океанариумов и цирков. До 1 января 2022 года все они должны обзавестись специальной лицензией на свою деятельность.

Также в законе будут прописаны еще два запрета: на выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка и на содержание диких животных в домашних условиях.

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