С первого января в России исчезнут контактные зоопарки

В нем прописывается новая работа контактных зоопарков. Фактически на них теперь наложен запрет — с 1 января их нельзя содержать в торговых центрах.
В других местах, где контактные зоопарки останутся, должны соблюдаться два новых правила: у каждого животного должна быть специальная зона, куда не могут заходить посетители, и укрытие, где зверь может скрыться при нежелании контактировать с человеком.
Владелец должен сменить вывеску с контактного зоопарка на обычный.
Изменения коснутся и собственников зоопарков, зоосадов, дельфинариев, океанариумов и цирков. До 1 января 2022 года все они должны обзавестись специальной лицензией на свою деятельность.
Также в законе будут прописаны еще два запрета: на выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка и на содержание диких животных в домашних условиях.