С пистолетом и пряжей наперевес. Как алтайская мастерица вернула моду на настенные ковры

«Однажды меня просили сделать ковер с портретом Брежнева», - вспоминает мастерица из Барнаула Ирина Мелентьева. Такое настенное украшение она делать отказалась, ведь оно слишком сложно для тафтинга – техники создания ковров. Что это за такое, зачем для нее нужен пистолет и какие ковры получаются – в материале altapress.ru.

Ковры, покорившие мир

Ирина уже два года создает вручную ковры любых форм и размеров. В ее практике были и совсем крошечные подставки под кружку и полотна 2 на 2 м, простые украшения в гостиную и настенные изображения героев видеоигр. «Размеры и формы ковра ограничены только моей квартирой», - улыбается мастерица.

Но в отличие от персидских ткачей, Ирина пользуется не ткацким станком, а пистолетом. А именно специальным тафтинговым пистолетом, который «вбивает» пучки пряжи в тканевую основу или на жесткую сетку. Благодаря этому, ковры приобретают мягкий ворс.

Это техника стала популярна всего четыре года назад и покорила мастеров со всеми мира. В том числе заставила Ирину уйти из работы в IT-сфере и посвятить время ткачеству.

«Я творческий человек, а работа в офисе хоть и была неплохой, со стабильной хорошей зарплатой, но угнетала. И когда я увидела в интернете, как мастера создают ковры в технике тафтинг, то влюбилась в это занятие», - рассказывает собеседница.

Ирина Мелентьева Юлия Дильман Ирина Мелентьева Юлия Дильман Ирина Мелентьева Юлия Дильман

Бросить все – не очень просто

Ирина всерьез подошла к новому хобби. Она прошла обучение тафтингу в Новосибирске и купила материалы и оборудование, цена которых уходит за 10 тыс. рублей. Кроме того – не без помощи молодого человека - установила в своей квартире большую раму, на которой крепится основа для будущих полотен. А после уволилась с работы и приготовилась все время посвящать творчеству. Казалось, все готово для того, чтобы начать новую жизнь!

Однако ожидания оправдались далеко не с первого раза. Ирина признается, что открыть собственное дело в одиночку – довольно тяжело. Не знаешь, как привлечь внимание к своему делу, где найти покупателей и как же, наконец, начать зарабатывать деньги. Так что мастерице пришлось снова вернуться в IT.

Но от своих намерений Ирина не отказывалась. Она ткала ковры по вечерам, после основной работы, и оттачивала навыки. А в прошлом году решила вновь рискнуть и открыть свое дело.

«Я обратилась за поддержкой в центр «Мой бизнес». Получила консультации по брендингу, имиджу и продвижению в соцсетях. Еще брала консультацию по масштабированию. Я вижу, что в столице люди создают не просто свою мастерскую, а целые предприятия по производству ковров. И в будущем я бы хотела так же», - рассказывает собеседница.

Ирина Мелентьева Юлия Дильман Ирина Мелентьева Юлия Дильман Ирина Мелентьева Юлия Дильман Ирина Мелентьева Юлия Дильман

От паласа до картины

Ковры в технике тафтинг пользуются большим спросом среди молодых людей. Ведь мастера могут превратить почти любое изображение в полотно: красивую надпись, логотип, любимого персонажа и многое другое. По словам Ирины, чаще всего ее работы заказывают в подарок любимым и близким. Их стелют на пол и вешают на стены в качестве украшения.

Заказчик присылает Ирине эскиз желаемого полотна, и мастерица переводит его на ткань с помощью проектора. Разметив рисунок, мастерица заряжает пряжей тафтинговый пистолет и приступает к вышиванию. В завершении Ирина проклеивает заднюю часть ковра и обрабатывает лицевую сторону с помощью машинки для стрижки. По словам мастерицы, это самая сложная часть работы.

Время работы зависит от размера и сложности полотна. Самый маленький занимает несколько часов, а самый большой – несколько недель и больше. Цены на изделия Ирины – от 6 тыс. до 17 тыс. рублей. «Но на самом деле они могут стоить намного дороже, все опять же зависит от самой работы. У конкурентов цены доходят до 200 тыс. рублей», - объясняет собеседница.

Самый сложный ковер, который заказывали Ирине – было изображение героя игры Genshin Impact размером 70 на 70 см. В нем было очень много мелких деталей и больше 20 цветов. А из самых необычных – портрет Леонида Брежнева.

Кошачьи радости

Мастерица признается, что зарабатывает меньше, чем на прежней работе в IT, но не жалеет об этом. «Высокий доход обязательно придет», - уверена Ирина. Сейчас главное для нее то, что она занимается любимым делом. Особенно этому рад котенок мастерицы, ведь теперь он может каждый день играть с разноцветными ниточками.

«В будущем я бы хотела открыть свою отдельную мастерскую, чтобы у меня было больше места для работы», - поделилась Ирина.

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