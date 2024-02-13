13 февраля
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Жизнь

С пистолетом и пряжей наперевес. Как алтайская мастерица вернула моду на настенные ковры

«Однажды меня просили сделать ковер с портретом Брежнева», - вспоминает мастерица из Барнаула Ирина Мелентьева. Такое настенное украшение она делать отказалась, ведь оно слишком сложно для тафтинга – техники создания ковров. Что это за такое, зачем для нее нужен пистолет и какие ковры получаются – в материале altapress.ru.

Работы Ирины Мелентьевой
Работы Ирины Мелентьевой
Группа во "Вконтакте" "КОВРЫ С ДИЗАЙНОМ | CUSTOM RUGS"

Ковры, покорившие мир

Ирина уже два года создает вручную ковры любых форм и размеров. В ее практике были и совсем крошечные подставки под кружку и полотна 2 на 2 м, простые украшения в гостиную и настенные изображения героев видеоигр. «Размеры и формы ковра ограничены только моей квартирой», - улыбается мастерица.

Но в отличие от персидских ткачей, Ирина пользуется не ткацким станком, а пистолетом. А именно специальным тафтинговым пистолетом, который «вбивает» пучки пряжи в тканевую основу или на жесткую сетку. Благодаря этому, ковры приобретают мягкий ворс.

Это техника стала популярна всего четыре года назад и покорила мастеров со всеми мира. В том числе заставила Ирину уйти из работы в IT-сфере и посвятить время ткачеству.

«Я творческий человек, а работа в офисе хоть и была неплохой, со стабильной хорошей зарплатой, но угнетала. И когда я увидела в интернете, как мастера создают ковры в технике тафтинг, то влюбилась в это занятие», - рассказывает собеседница.

Ирина Мелентьева
Ирина Мелентьева
Юлия Дильман
Ирина Мелентьева
Ирина Мелентьева
Юлия Дильман
Ирина Мелентьева
Ирина Мелентьева
Юлия Дильман

Бросить все – не очень просто

Ирина всерьез подошла к новому хобби. Она прошла обучение тафтингу в Новосибирске и купила материалы и оборудование, цена которых уходит за 10 тыс. рублей. Кроме того – не без помощи молодого человека - установила в своей квартире большую раму, на которой крепится основа для будущих полотен. А после уволилась с работы и приготовилась все время посвящать творчеству. Казалось, все готово для того, чтобы начать новую жизнь!

Однако ожидания оправдались далеко не с первого раза. Ирина признается, что открыть собственное дело в одиночку – довольно тяжело. Не знаешь, как привлечь внимание к своему делу, где найти покупателей и как же, наконец, начать зарабатывать деньги. Так что мастерице пришлось снова вернуться в IT.

Но от своих намерений Ирина не отказывалась. Она ткала ковры по вечерам, после основной работы, и оттачивала навыки. А в прошлом году решила вновь рискнуть и открыть свое дело.

«Я обратилась за поддержкой в центр «Мой бизнес». Получила консультации по брендингу, имиджу и продвижению в соцсетях. Еще брала консультацию по масштабированию. Я вижу, что в столице люди создают не просто свою мастерскую, а целые предприятия по производству ковров. И в будущем я бы хотела так же», - рассказывает собеседница.

Ирина Мелентьева
Ирина Мелентьева
Юлия Дильман
Ирина Мелентьева
Ирина Мелентьева
Юлия Дильман
Ирина Мелентьева
Ирина Мелентьева
Юлия Дильман
Ирина Мелентьева
Ирина Мелентьева
Юлия Дильман

От паласа до картины

Ковры в технике тафтинг пользуются большим спросом среди молодых людей. Ведь мастера могут превратить почти любое изображение в полотно: красивую надпись, логотип, любимого персонажа и многое другое. По словам Ирины, чаще всего ее работы заказывают в подарок любимым и близким. Их стелют на пол и вешают на стены в качестве украшения.

Заказчик присылает Ирине эскиз желаемого полотна, и мастерица переводит его на ткань с помощью проектора. Разметив рисунок, мастерица заряжает пряжей тафтинговый пистолет и приступает к вышиванию. В завершении Ирина проклеивает заднюю часть ковра и обрабатывает лицевую сторону с помощью машинки для стрижки. По словам мастерицы, это самая сложная часть работы.

Время работы зависит от размера и сложности полотна. Самый маленький занимает несколько часов, а самый большой – несколько недель и больше. Цены на изделия Ирины – от 6 тыс. до 17 тыс. рублей. «Но на самом деле они могут стоить намного дороже, все опять же зависит от самой работы. У конкурентов цены доходят до 200 тыс. рублей», - объясняет собеседница.

Самый сложный ковер, который заказывали Ирине – было изображение героя игры Genshin Impact размером 70 на 70 см. В нем было очень много мелких деталей и больше 20 цветов. А из самых необычных – портрет Леонида Брежнева.

Кошачьи радости

Мастерица признается, что зарабатывает меньше, чем на прежней работе в IT, но не жалеет об этом. «Высокий доход обязательно придет», - уверена Ирина. Сейчас главное для нее то, что она занимается любимым делом. Особенно этому рад котенок мастерицы, ведь теперь он может каждый день играть с разноцветными ниточками.

«В будущем я бы хотела открыть свою отдельную мастерскую, чтобы у меня было больше места для работы», - поделилась Ирина.

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