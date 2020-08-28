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28 августа 20°C
Жизнь

Нижегородская фирма за свой счет откопает отходы 80-летней давности с площадки алтайского завода

Территорию бывшего Алтайского тракторного завода (АТЗ) в Рубцовске будет рекультивировать компания «Производство плодородного грунта» из Нижнего Новгорода. Директор организации Дмитрий Добрынский рассказал газете «Местное время», что там будет происходить.

Территория бывшего АТЗ.
Территория бывшего АТЗ.
https://rubtsovskmv.ru/

Специалисты извлекут из земли промышленные отходы бывшего тракторного завода, которые в свое время были захоронены с самого начала его работы, говорит Добрынский. АТЗ начал работу в 1941 году.

Потом отходы реализуют — речь идет о металлах. После извлечения площадку рекультивируют. На это потребуется 5 лет.

Причем работы будут вестись за счет компании.

Рубцовск специалисты нашли с помощью спутниковых снимков.

«Достаточно давно я разработал систему аналитики, в рамках которой я ищу такие места со спутниковых снимков, изучаю их за разные годы, изучаю историю заводов, городов, понимаю как строилась промышленность в Советском Союзе. Если это крупный завод у него всегда есть сателлиты в малых городах. Таким образом я путешествую по стране. Предыдущие проекты были в Ярославской области, до этого мы работали в Нижегородской области, немного в Пермском крае. Скажем так — ездим по стране, чистим ее потихонечку. Это не первый наш завод, но „АТЗ“ самый крупный по площади проект», — рассказал Дмитрий Добрынский.

Территория бывшего АТЗ.
Территория бывшего АТЗ.
rubtsovskmv.ru/

Он отметил, что компания делает «и нашим, и вашим» — предприниматели сами зарабатывают и в то же время расчищают площадки под возможные инвестпроекты.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман в курсе, чем занимается компания. Он уже посетил промплощадку и проверил как идут работы.

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