Нижегородская фирма за свой счет откопает отходы 80-летней давности с площадки алтайского завода

Территорию бывшего Алтайского тракторного завода (АТЗ) в Рубцовске будет рекультивировать компания «Производство плодородного грунта» из Нижнего Новгорода. Директор организации Дмитрий Добрынский рассказал газете «Местное время», что там будет происходить.

Специалисты извлекут из земли промышленные отходы бывшего тракторного завода, которые в свое время были захоронены с самого начала его работы, говорит Добрынский. АТЗ начал работу в 1941 году.

Потом отходы реализуют — речь идет о металлах. После извлечения площадку рекультивируют. На это потребуется 5 лет.

Причем работы будут вестись за счет компании.

Рубцовск специалисты нашли с помощью спутниковых снимков.

«Достаточно давно я разработал систему аналитики, в рамках которой я ищу такие места со спутниковых снимков, изучаю их за разные годы, изучаю историю заводов, городов, понимаю как строилась промышленность в Советском Союзе. Если это крупный завод у него всегда есть сателлиты в малых городах. Таким образом я путешествую по стране. Предыдущие проекты были в Ярославской области, до этого мы работали в Нижегородской области, немного в Пермском крае. Скажем так — ездим по стране, чистим ее потихонечку. Это не первый наш завод, но „АТЗ“ самый крупный по площади проект», — рассказал Дмитрий Добрынский.

Территория бывшего АТЗ. rubtsovskmv.ru/

Он отметил, что компания делает «и нашим, и вашим» — предприниматели сами зарабатывают и в то же время расчищают площадки под возможные инвестпроекты.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман в курсе, чем занимается компания. Он уже посетил промплощадку и проверил как идут работы.