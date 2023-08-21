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Жизнь

С погибшим в ходе СВО молодым парнем простятся в Алтайском крае

Дмитрию Шумейко должно было исполниться 23 года в октябре, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Молодой человек из Рубцовска погиб в зоне боевых действий.

У него остались жена и дети — дочки, а также родители.

Администрация города выразила соболезнования.

Прощание пройдет 21 августа в Рубцовске, на ул. Октябрьская, 125 с 13:30 до 14:00 дня.

Ранее депутат АКЗС вернулся с ранением из зоны СВО.

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