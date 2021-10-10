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Жизнь

С помидорками или со сгущенкой? Рецепты, как есть кашу вкусно и необычно

  1. Лучшие "приправы" для каш
  2. Как разнообразить овсянку?

Чтобы каша не была «скучной и унылой», ее можно дополнить чем-нибудь вкусным. Altapress.ru подобрал самые интересные добавки, которые точно разнообразят привычный завтрак.

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Лучшие «приправы» для каш

Фрукты

Фрукты — не только источник витаминов, но и интересное дополнение к кашам. Яблоки, апельсины и бананы, нарезанные кубиками, станут натуральным подсластителем для овсянки или даже манки. Главное — выбрать фрукт, который вам по душе.

Яблоки
Яблоки
Открытые источники в Интернете

Ягоды

Ягоды удобны тем, что их не нужно нарезать. Они придают крупам приятный аромат и пикантный вкус. А еще обладают полезными свойствами: укрепляют иммунитет, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, заживляют организм. Подходят для каш как замороженные, так и свежие ягоды. К примеру, клубника, малина, черника.

Ягоды.
Ягоды.
СС0

Орехи

Орехи — грецкий, бразильский, миндаль, фундук, кешью — сделают кашу еще более сытной. К тому же они укрепляют иммунитет и стимулируют мозговую активность. Также орешки можно заменить сухофруктами.

Мед или варенье

Мед и варенье сделают кашу слаще. При этом вам не придется задумываться о переизбытке сахара в блюде.

Мёд. Мед
Мёд. Мед
СС0

Нежирный сыр

Нежирный сыр — необычная «приправа» к каше. Как правило, его добавляют к кукурузной крупе и дополнительно вмешивают сметану.

Сгущенка

Сгущенка в утренней каше погрузит вас в ностальгию о детстве и подарит хорошее настроение на весь день. Как говорится, «Пальчики оближешь!»

Сгущенное молоко
Сгущенное молоко
ССО

Помидоры

Неожиданно? Да, томаты тоже сочетаются с кашами — особенно с гречкой.

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Как разнообразить овсянку?

Чтобы овсянка стала по-настоящему вкусной и изысканной, а вы, вкушая ее, могли гордо говорить: «Овсянка, сэр», — добавьте в вашу кашу:

  • Миндальное молоко;
  • Имбирь и кешью;
  • Инжир;
  • Гранат;
Гранаты.
Гранаты.
СС0.
  • Варенье или кленовый сироп;
  • Сыр;
  • Бекон;
  • Арахисовое масло;
Арахис.
Арахис.
открытые источники в интернете
  • Кунжут;
  • Шоколад и кокос;
  • Печенье;
  • Морковь;
Морковь. Овощи.
Морковь. Овощи.
СС0
  • Фисташки;
  • Банан;
  • Яблоко и корицу;
  • Мед.
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