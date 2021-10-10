С помидорками или со сгущенкой? Рецепты, как есть кашу вкусно и необычно

Фрукты
Фрукты — не только источник витаминов, но и интересное дополнение к кашам. Яблоки, апельсины и бананы, нарезанные кубиками, станут натуральным подсластителем для овсянки или даже манки. Главное — выбрать фрукт, который вам по душе.
Ягоды
Ягоды удобны тем, что их не нужно нарезать. Они придают крупам приятный аромат и пикантный вкус. А еще обладают полезными свойствами: укрепляют иммунитет, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, заживляют организм. Подходят для каш как замороженные, так и свежие ягоды. К примеру, клубника, малина, черника.
Орехи
Орехи — грецкий, бразильский, миндаль, фундук, кешью — сделают кашу еще более сытной. К тому же они укрепляют иммунитет и стимулируют мозговую активность. Также орешки можно заменить сухофруктами.
Мед или варенье
Мед и варенье сделают кашу слаще. При этом вам не придется задумываться о переизбытке сахара в блюде.
Нежирный сыр
Нежирный сыр — необычная «приправа» к каше. Как правило, его добавляют к кукурузной крупе и дополнительно вмешивают сметану.
Сгущенка
Сгущенка в утренней каше погрузит вас в ностальгию о детстве и подарит хорошее настроение на весь день. Как говорится, «Пальчики оближешь!»
Помидоры
Неожиданно? Да, томаты тоже сочетаются с кашами — особенно с гречкой.
Чтобы овсянка стала по-настоящему вкусной и изысканной, а вы, вкушая ее, могли гордо говорить: «Овсянка, сэр», — добавьте в вашу кашу:
- Миндальное молоко;
- Имбирь и кешью;
- Инжир;
- Гранат;
- Варенье или кленовый сироп;
- Сыр;
- Бекон;
- Арахисовое масло;
- Кунжут;
- Шоколад и кокос;
- Печенье;
- Морковь;
- Фисташки;
- Банан;
- Яблоко и корицу;
- Мед.