С последствиями непогоды борются дорожные службы в Барнауле

Городские дорожные службы устраняют последствия шторма 7 и 8 марта в краевой столице. Об этом сообщила мэрия Барнаула.

7 и 8 марта наблюдали сильный порывистый ветер до 20 м/с и потепление до плюсовых температур. За сутки 8 марта выпала месячная норма осадков — 9,1 мм.

Так сильный ветер сорвал ветки и повалил несколько деревьев по проспекту Калинина, улицам Свердлова, Северо-Западной и Малахова. Дорожные службы прибыли на место происшествия.

Также ветер снес крышу с одной дорожной остановки. Она приземлилась на парковку и задела несколько автомобилей.

В связи с потеплением несколько улиц оказались затоплены. Дорожные службы откачивали талую воду вблизи частных домов, на приусадебных участках и участках дорог. Воду отводили по улицам Правый берег пруда, Шангина, Краевой, Путейской, Фурманова и другим.

Минусовые температуры сковали оставшиеся улицы льдом и превратили их в настоящий каток. Специалисты обрабатывают их противогололедными материалами.

На улицах города 90 единиц техники и более 120 дорожных рабочих. Они вручную очищают и обрабатывают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.