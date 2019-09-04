С праздником, любимый город: как пройдет празднование Дня города в Барнауле

7 сентября издательский дом «Алтапресс» празднует День города на главной праздничной площадке Барнаула. Тематическая программа на сцене, яркие фотозоны, игры для малышей и бесплатный аквагрим! Начало в 14.00.

В этот день на пл. Сахарова (напротив театра драмы) с 14.00 до 18.00 будут работать несколько интерактивных зон: анимационная программа для самых маленьких, большая раскраска от ИСК «Союз», занимательная игра и лаундж-зона от банка «Открытие».

День города в Барнауле. Анна Зайкова День города в Барнауле. Анна Зайкова День города в Барнауле. Анна Зайкова День города в Барнауле. Анна Зайкова День города в Барнауле. Дмитрий Лямзин День города в Барнауле. Ирина Пергаева

Для всех желающих пройдет дегустация безалкогольных напитков и необычных закусок во фритюре от сети фирменных магазинов «Крюгер». Компания «Российский кафель» приготовит для гостей праздничную фотозону, а «Ренессанс-косметик» в честь своего 20-летия подарит обладательницам длинных волос возможность заплести красивые косы абсолютно бесплатно.

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