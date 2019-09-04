С праздником, любимый город: как пройдет празднование Дня города в Барнауле

В этот день на пл. Сахарова (напротив театра драмы) с 14.00 до 18.00 будут работать несколько интерактивных зон: анимационная программа для самых маленьких, большая раскраска от ИСК «Союз», занимательная игра и лаундж-зона от банка «Открытие».
Для всех желающих пройдет дегустация безалкогольных напитков и необычных закусок во фритюре от сети фирменных магазинов «Крюгер». Компания «Российский кафель» приготовит для гостей праздничную фотозону, а «Ренессанс-косметик» в честь своего 20-летия подарит обладательницам длинных волос возможность заплести красивые косы абсолютно бесплатно.