С прицелом на будущее: «Ростелеком» показал рабочие места барнаульским школьникам

«Ростелеком» совместно с центром стратегического планирования и карьеры «Бутакова и партнеры» провел в Барнауле экскурсию для старшеклассников. Представители федерального провайдера цифровых услуг познакомили школьников с основными профессиями телекоммуникационного рынка и рассказали, как можно стать сотрудником компании.

Ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева: «У нас работает много специалистов из разных областей, представлен большой спектр профессий. Целью экскурсии было показать, чем занимаются сотрудники коммерческого и технического блоков, от первого контакта с клиентами и до сервисного обслуживания. Ребята в итоге получили представление о работе в крупной федеральной компании и узнали, сколько открывается перспектив для профессионального и карьерного роста».

Сначала участники экскурсии посетили флагманский офис продаж и обслуживания на ул. Димитрова, 62а, в котором горожане подключают услуги, покупают смартфоны, оборудование и тестируют новые сервисы. Школьники пообщались с голосовым помощником «Маруся» (умная колонка «Капсула»), посмотрели, как управлять интерактивным ТВ, узнали, что представляют собой IP-камеры домашнего видеонаблюдения" и датчики «Умного дома». Руководитель офиса рассказала, что должен знать и уметь специалист офиса, чтобы грамотно и комфортно обслужить клиента.

Экскурсия для старшеклассников. ПАО «Ростелеком» Экскурсия для старшеклассников. ПАО «Ростелеком» Экскурсия для старшеклассников. ПАО «Ростелеком» Экскурсия для старшеклассников. ПАО «Ростелеком»

Специалисты группы активных продаж показали свои рабочие места и рассказали, что такое телемаркетинг, кто такие агенты и супервайзеры, как они используют в командной работе элементы киберигры, а также поделились слагаемыми успеха менеджера по продаже услуг.

После этого школьники посетили серверную Алтайского филиала «Ростелекома», в которой на площади в 140 кв. м размещено технологическое оборудование для работы всей инфраструктуры компании. Ребята побывали на цифровой телефонной станции EWSD и в контактном центре «Ростелекома».

Экскурсанты узнали, что у сотрудников «Ростелекома» есть много возможностей для обучения и развития. Для них доступен онлайн-университет, действуют курсы «Цифровая экономика» и мини-MBA, а также корпоративная библиотека с большим выбором изданий.

Наталья Бутакова,

директор центра стратегического планирования и карьеры «Бутакова и партнеры»:

— Благодаря экскурсии наши подопечные увидели, как на самом деле выглядит работа телекоммуникационной компании изнутри, и примерили на себя точки входа в различные профессии. Живое общение помогло снять стереотип о том, что профессию нужно выбирать раз и навсегда: компания помогает раскрыть потенциал, который иногда приводит к кардинальной смене деятельности. Благодарим коллектив «Ростелекома» за открытость и ответы на важные вопросы.

Справка

«Ростелеком» — крупнейшая телекоммуникационная компания в России, лидер по предоставлению скоростного доступа в интернет и платного ТВ. Миссия телекомоператора — предоставлять качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса. Более 136 тысяч сотрудников, которые обслуживают 13,5 млн пользователей интернета и 10,8 абонентов платного ТВ. В Алтайском филиале «Ростелекома» работают более 2 300 сотрудников. На территории региона действуют 13 сервисных центров и пять офисов продаж и обслуживания.