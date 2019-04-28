С резинками и без: эффективные упражнения для похудения

Лето уже близко: хочется привести тело в порядок, быстро и, желательно, не выходя из дома. Это возможно, если заниматься регулярно. Простые, но эффективные домашние упражнения для похудения — в материале altapress.ru.

Домашняя тренировка без специального оборудования

Выполните цикл с интервалом в минуту между каждым упражнением. Повторите круг еще один-два раза. Со временем количество кругов увеличивать также, как и количество подходов в каждом упражнении.

Приседания

Поставьте ноги на ширину плеч. Вытяните руки перед собой, параллельно полу. Следите, чтобы плечи не поднимались. Туловище держите в вертикальном положении на протяжении всего упражнения. В спине должен быть небольшой прогиб. Подтяните живот. Приседайте не отрывая пяток. Сделайте от 15 до 30 повторений.

Отжимания

Это упражнение лучше делать с упором на скамейку или ступени лестницы. Положите руки на приподнятую поверхность. Ваше тело должно образовывать прямую линию. Отожмитесь. Сделайте до 30 повторений. Если вам слишком легко, выполните традиционные отжимания от пола.

Полумост

Лягте спиной на коврик, согните ноги в коленях. Раскиньте руки в стороны под углом 45 градусов ладонями вверх. Втяните живот. Это исходная позиция. Крепко сожмите ягодицы, поднимите бедра так, чтобы они образовали прямую линию от плеч до колен. Поднимайте и опускайте ягодицы, максимально напрягая мышцы в верхней точке. Сделайте от 10 до 30 повторений.

Боковая планка

Лягте на правый бок. Поднимитесь с прямыми ногами. Правый локоть и предплечье должны быть строго под правым плечом. Положите левую руку на левое бедро. Втяните живот, но не задерживайте дыхание. Поднимайте бедра, пока ваше тело не образует прямую линию от лодыжек до плеч. Стойте в таком положении от 30 секунд до 1 минуты. Повернитесь на другой бок и повторите упражнение.

Рыбка

Лягте на пол лицом вниз, выпрямите руки, положите их в разные стороны, перпендикулярно телу. Ладони должны быть обращены друг к другу, так, чтобы большая часть руки была направлена вверх. Одновременно поднимайте руки и корпус вверх.

Две другие части упражнения выполняйте с вынесенными вперед руками, а затем немного не доводя их до головы — разведя вверх и в стороны на 60 градусов друг от друга. Выполняйте их друг за другом, без отдыха, по 10 повторений каждого.



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Упражнения с резинками

Эффективно заниматься дома можно без сложного оборудования. Для интенсивной тренировки можно использовать специальные резинки. Они продаются в самых обычных спортивных магазинах.

Резинки отличаются друг от друга жесткостью. Подберите подходящую под себя. Чем меньше уровень вашей подготовки, тем легче должна тянуться резинка. Лучше взять несколько — жесткую и не очень. Чтобы со временем увеличить нагрузку.

Для того чтобы упражнения действительно способствовали похудению, выполняйте их регулярно и подключите соответствующее питание. Не забывайте выпивать свою ежедневную норму воды.