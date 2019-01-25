С удобствами на улице: власти попросили 103-летнюю бабушку постоять в очереди на квартиру

В очередь на жилье Хачарян поставили в 2016 году — как вдову погибшего участника Великой Отечественной войны, пишет «Кавказский узел».
«Вопрос обеспечения жильем будет рассмотрен министерством при наличии средств федерального бюджета на указанные цели», — говорится в официальном ответе замглавы Апшеронского района Андрея Клищенко.
Между тем 103-летней женщине приходится делить комнату с прапраправнучкой — в жилище разместились сразу несколько поколений семьи.
Необходимых условий для пожилого человека там нет, все удобства расположены на улице.
Специалист в правовой сфере Михаил Охрименко заявил, что местные власти нарушают права Хачарян, пишет ura.ru. «Речи о какой-то очереди для ее статуса в законе не идет», — отметил он, указывая на статью 23.2 Федерального закона «О ветеранах».
Комментаторы отреагировали на публикацию: «Да нормально так. Предложили ей в очереди подождать. А что ей делать еще, в свои годы? Россия — страна возможностей! Пусть постоит. Кто верит, тот добьется!»
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа» заявила, что в России 161 ветеран ожидает получения жилплощади.