С утра до ночи. Идеальное время для секса назвали эксперты

Например, если человек днем много работал, к вечеру он, наверняка, устал. Ему уже не до секса. В такие моменты лучше оставить идею о любовных утехах.
Значит, заниматься сексом нужно до работы? Мысль интересная, однако и тут можно получить отказ, ведь партнер только-только проснулся, ему хочется еще поспать.
Сексолог говорит, что заниматься любовью, если у вас плотный график, лучше всего в выходные дни, после вкусного завтрака и крепкого сна. А в будние дни, если есть время, то и по утрам.
По его словам, это может стать привычкой, и тогда партнеры станут более легкими на подъем.
Ранее совместными усилиями ученые раскрыли секрет отличного секса.