16 марта
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Жизнь

С утра до ночи. Идеальное время для секса назвали эксперты

Чтобы секс действительно приносил удовольствие, можно подобрать для этого идеальное время суток. Как рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук, вопрос нужно рассматривать с каждой парой индивидуально, однако есть общие советы.

Секс.
Секс.
CCO

Например, если человек днем много работал, к вечеру он, наверняка, устал. Ему уже не до секса. В такие моменты лучше оставить идею о любовных утехах.

Значит, заниматься сексом нужно до работы? Мысль интересная, однако и тут можно получить отказ, ведь партнер только-только проснулся, ему хочется еще поспать.

Сексолог говорит, что заниматься любовью, если у вас плотный график, лучше всего в выходные дни, после вкусного завтрака и крепкого сна. А в будние дни, если есть время, то и по утрам.

По его словам, это может стать привычкой, и тогда партнеры станут более легкими на подъем.

Ранее совместными усилиями ученые раскрыли секрет отличного секса.

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