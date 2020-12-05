С 1 января в России разрешать взрывать петарды и фейерверки в помещениях

Мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны можно будет использовать в зданиях с 1 января 2021 года, пишет ТАСС.

МЧС России обосновало это разрешение новой редакцией правил противопожарного режима.

«С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 м», — пояснили в МЧС.

К первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки, их и теперь можно запускать в помещениях. Пиротехнические изделия второго класса, такие как «фонтаны» и мелкие петарды, в настоящее время можно использовать лишь на улице.

Более мощные салюты и петарды по-прежнему можно будет запускать только на открытом воздухе.

Для пиротехники третьего класса также будет требоваться специальное разрешение.

Новые противопожарные правила, вступающие с 1 января 2021 года, устанавливают дополнительные требования при проведении пиротехнических шоу на массовых мероприятиях.

Так, пиротехникам нужно будет составлять схемы местностей с разметкой размещения фейерверков и указанием безопасных зон.