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С января WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

В 2019 году мессенджер WhatsApp откажется от поддержки некоторых популярных операционных сетей. Это коснется системы Nokia Series 40, пишут Известия.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Операционную систему Nokia Series 40 создали в 1999 году. В 2012 году под разными редакциями Nokia S40 в мире насчитывалось боле 1,5 млрд устройств.

Кроме того, в 2020 году WhatsApp откажется от поддержки смартфонов на базе Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится возможность создавать свой уникальный QR-код. Эксперты отмечают, что новая функция уростит процесс обмена личными данными. Благодаря этому знакомства будут происходить более естественно, что поможет многим пользователям найти новых друзей или вторую половинку.

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