С января WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

В 2019 году мессенджер WhatsApp откажется от поддержки некоторых популярных операционных сетей. Это коснется системы Nokia Series 40, пишут Известия .

Операционную систему Nokia Series 40 создали в 1999 году. В 2012 году под разными редакциями Nokia S40 в мире насчитывалось боле 1,5 млрд устройств.

Кроме того, в 2020 году WhatsApp откажется от поддержки смартфонов на базе Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится возможность создавать свой уникальный QR-код. Эксперты отмечают, что новая функция уростит процесс обмена личными данными. Благодаря этому знакомства будут происходить более естественно, что поможет многим пользователям найти новых друзей или вторую половинку.