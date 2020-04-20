С заботой о каждом. «Пятёрочка» запустила необычную рекламу о безопасности в магазинах

«Пятёрочка» запустила новую рекламную кампанию «С заботой о каждом!» Все для того, чтобы рассказать сотрудникам и покупателям о мерах безопасности, которые предпринимает торговая сеть в условиях пандемии.

В ролике наглядно показано, что «Пятёрочка» осуществляет серьезные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в своих магазинах. Для защиты сотрудников и покупателей сформирован и реализуется целый комплекс профилактических мер.

Торговая сеть усилила требования к дезинфекции помещений и часто используемых поверхностей. Теперь полы в торговых залах обрабатываются не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования — каждый час, ручки покупательских тележек и корзин — три раза за смену. С такой же частотой проводится дезинфекция санитарных комнат, вентиляционных систем всех магазинов и распределительных центров сети.

«Пятёрочка» старается обеспечить сотрудников всех торговых, инфраструктурных и офисных объектов средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Закуплены бесконтактные термометры для постоянного контроля за состоянием здоровья сотрудников.

В торговой сети введены новые правила работы для водителей, которые должны минимизировать взаимодействие с сотрудниками распределительных центров.

Кроме того, торговая сеть поддерживает наиболее уязвимую категорию граждан — пожилых людей. На видео показана работа волонтеров, доставляющих продукты из «Пятёрочки» пенсионерам. Также рассказывается о проекте «Корзина доброты», который призван помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

В рекламном ролике можно увидеть гендиректора сети Сергея Гончарова, который выходит в торговый зал для помощи коллегам. Этим подчеркивается значимость труда сотрудников магазина, которые находятся «на передовой» и обеспечивают доступность привычных продуктов.

В торговой сети работает более 200 тыс. сотрудников. Каждый из них просит всех жителей нашей страны соблюдать режим, социальную дистанцию и правила безопасности.

В съемках ролика были задействованы магазины в Москве и Краснодаре. Он существует в трех версиях — 60, 30 и 20 секунд, транслируется по основным федеральным телеканалам и распространяется в соцсетях.

Отметим, что от появления идеи ролика до ее реализации прошло менее двух недель. Все съемки координировались дистанционно, с помощью сервиса Zoom.