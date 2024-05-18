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Жизнь

Садоводам: ночные заморозки на почве до минус 2 градусов ожидаются на Алтае

Майскую погоду на Алтае лихорадит — дожди, жара. И "вишенка" на торте — заморозки.

Так, 18 мая в Алтайском крае ночью ожидаются заморозки на почве до минус двух градусов. Произойдет это преимущественно в северных районах региона. На других территориях ночные температуры будут в плюсе — до 6 градусов тепла.

Днем температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла.

В Барнауле обойдется без заморозков. Дневная температура от плюс 22 до 24 градусов тепла.

Ранее сообщалось, чем удивит погода на выходных в Алтайском крае.

А группа ученых изучила влияние погодных бедствий на состав стратосферы.

И пришли к выводу, что из-за гроз и штормов в средних слоях атмосферы растет концентрация водяного пара. Это может негативно сказаться на климате. Они исследовали пятидневную стихию с грозами, ливнями, ураганами.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

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