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Жизнь

Садоводов взволновало продление «дачной амнистии»

Дачники больше всего обеспокоены судьбой загородных домиков после «дачной амнистии», сообщили в Федеральной кадастровой палате по итогам дачной горячей линии среди владельцев загородной недвижимости, пишет РБК.

Дачи.
Дачи.
Михаил Хаустов

Треть граждан — 31% — интересовал порядок постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амнистии». Почти четверть обращений — 22% — касались необходимости оформлять хозяйственные постройки: сараи, теплицы, еще 19% дачников задавали вопросы, связанные со вступлением в силу закона «О садоводстве и огородничестве» и возможности прописаться на даче.

Ведомство провело консультации и дни открытых дверей во всех региональных филиалах. Всего с вопросами к специалистам обратились порядка пяти тысяч человек, пишет polit.ru.

В России выросло число желающих продать дачи. В первом квартале 2019 года предложение о продаже дач выросло по сравнению с 2018 годом на 8−21%, что аналитики связывают с нежеланием россиян оформлять загородные постройки в собственность и в дальнейшем платить на них налоги.

Впервые «дачную амнистию» ввели в 2006 году и неоднократно продлевали. Нынешний срок оформления загородной недвижимости Госдума предложила продлить до 1 марта 2022 года.

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