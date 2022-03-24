24 марта
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Жизнь

«Сахарный Барнаул». Чудная погода облепила город весенним снегом — фоторепортаж altapress.ru

Утром и днем 24 марта в Барнауле прошел снегопад. Фотокор altapress.ru прогулялся по городу и поймал в объектив жителей, улицы, дома и машины. Моменты — в фоторепортаже.

Снегопад в Барнауле. 24 марта 2022 года.
Снегопад в Барнауле. 24 марта 2022 года.
altapress.ru. Дмитрий Лямзин.

Напомним, в Алтайском крае во второй половине дня 24 марта и ночью 25 марта ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами порывы до 24 м/с, временами сильные осадки в виде снега.

В Барнауле днем 25 марта будет преимущественно без осадков. А вот 26 марта вновь ожидается снег. Температура в эти дни — до +2 градусов.

Водителей попросили проявить исключительную осторожность и не превышать скорость. В условиях сильной непогоды от дальних поездок лучше воздержаться.

«При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций», — посоветовали жителям края.

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