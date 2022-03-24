Утром и днем 24 марта в Барнауле прошел снегопад. Фотокор altapress.ru прогулялся по городу и поймал в объектив жителей, улицы, дома и машины. Моменты — в фоторепортаже.

Напомним, в Алтайском крае во второй половине дня 24 марта и ночью 25 марта ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами порывы до 24 м/с, временами сильные осадки в виде снега.

В Барнауле днем 25 марта будет преимущественно без осадков. А вот 26 марта вновь ожидается снег. Температура в эти дни — до +2 градусов.

Водителей попросили проявить исключительную осторожность и не превышать скорость. В условиях сильной непогоды от дальних поездок лучше воздержаться.