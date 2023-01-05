5 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сало, семечки и «шерстяная» картина. Министра соцзащиты Алтайского края довели до слез новогодние подарки

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице в «Вконтакте» рассказала, что ей подарили на Новый год.

Наталья Оськина.
Наталья Оськина.
Пресс-служба АКЗС.

Так, Оськина получила сразу несколько трогательных презентов. Большинство из них съедобные.

А именно: кусочек сала, приготовленного особенным способом, пакетик полезных семечек из тыквы, сельдь домашнего посола. Самым оригинальным подарком министр соцзащиты назвала банку с помидорами.

Из несъедобного Оськиной подарили картину из шерсти. Ее создал человек с тяжелыми расстройствами.

«Спасибо всем добрым людям за заботу, внимание и человеческое отношение!», — поблагодарила министр в своем посте. Она также добавила, что ей до слез приятно было получить такие трогательные подарки на праздник.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость