Сало, семечки и «шерстяная» картина. Министра соцзащиты Алтайского края довели до слез новогодние подарки

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице в «Вконтакте» рассказала , что ей подарили на Новый год.

Так, Оськина получила сразу несколько трогательных презентов. Большинство из них съедобные.

А именно: кусочек сала, приготовленного особенным способом, пакетик полезных семечек из тыквы, сельдь домашнего посола. Самым оригинальным подарком министр соцзащиты назвала банку с помидорами.

Из несъедобного Оськиной подарили картину из шерсти. Ее создал человек с тяжелыми расстройствами.

«Спасибо всем добрым людям за заботу, внимание и человеческое отношение!», — поблагодарила министр в своем посте. Она также добавила, что ей до слез приятно было получить такие трогательные подарки на праздник.