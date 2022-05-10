10 мая
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Жизнь

Салюты Победы. Как в Барнауле завершили 9 мая — впечатляющие фото финала

9 мая, в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в Барнауле отгремели пять салютов - фейерверк запустили на нескольких площадках.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.

Фейерверки прогремели одновременно в 22:00 на площади Сахарова, перед зданием на улице Германа Титова, 9, в парках «Арлекино» и «Лесная сказка» и перед ДК «Южный».

Длительность салютов — около 10 минут. Накануне власти Барнаула сообщили, что салют в этом году будет усиленный и продлится чуть дольше, чем обычно, — порядка 8 минут, и его постараются сделать более насыщенным и эффектным.

В Новосибирске фейерверки запустили с семи площадок, в Москве — с 36. В столице, вообще, праздновали 77-летие Победа с большим размахом.

В небе над Москвой развернулось более 55 видов фейерверков, их купола превышали при разрыве 300 метров в диаметре, сообщает Минобороны России. Закончился салют фейерверком в три цвета российского государственного флага, рассказали Vesti.ru.

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