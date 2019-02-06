День бармена: простые рецепты домашних коктейлей

6 февраля по всему миру отмечают День бармена. Работники бара знают десятки рецептов коктейлей и умеют придумывать их на ходу. Altapress.ru предлагает немного поучиться у профи и сделать вкусные коктейли самостоятельно.

День бармена: история праздника

Праздник берет свое начало в христианстве. Традиционно в этот день почитали святого Аманда — его считают покровителем всех виноделов и пивоваров. Святой жил на территории современной Франции примерно в VII веке. Он запомнился своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции и Германии.

В том виде, в котором этот праздник видим сегодня, он зародился в Киеве в 2008 году. Один из местных клубов совместно с Международным центром барменов «Planet Z» стали инициаторами торжеств. Праздник достаточно быстро приобрел популярность. Уже спустя год его начали праздновать в России.

Домашние коктейли

Тыквенный коктейль

Уникальный овощ, он особенно полезен сырым. Поместите в блендер 200 грамм тыквы, 1 апельсин, 2 финика, 2 кураги. Хорошенько взбейте ингредиенты и приправьте все корицей. Такой витаминный коктейль отлично подойдет в качестве завтрака.

Коктейль «Орео»

Измельчите в блендере 6−7 штук печенья «Орео», добавьте шарик мороженого и залейте стаканом молока. Взбейте до однородной массы. Вылейте полученный коктейль в стакан и украсьте мороженым и шоколадной крошкой.

Персиково-имбирный коктейль

450−500 гр консервированных персиков (без сиропа) взбейте с 400 мл крепкого черного кофе. Отдельно взбейте 120 мл сливок. Поставьте на средний огонь кастрюлю, соединив в ней 250 мл воды, 2 столовых ложки коричневого сахара, четверть чайной ложки корицы и щепотку молотого имбиря. Доведите содержимое до кипения, добавьте кофейно-персиковую смесь и еще 350 мл крепкого кофе. Украсьте сливками.

Сангрита

Этим острым напитком принято запивать традиционный мексиканский алкогольный напиток. Для приготовления Сангриты необходимо 400 грамм свежих помидор очистить от семян и шкурок, а затем поместить в блендер. Туда же положить одну нарезанную луковицу, два нарезанных зеленых перца чили, 120 мл апельсинового сока, а так же сок трех лаймов. Взбейте, добавьте щепотки соли и сахара. Полученную смесь убрать в холодильник минимум на час.

Облепиховый коктейль

Дольку корня имбиря и облепиховое варенье перетереть, налить на дно стакана. Засыпать кубиками льда, сверху вылить апельсиновый сок. Украшайте такой напиток веточкой розмарина и долькой апельсина. При желании, в коктейль можно добавить 50 мл алкоголя.