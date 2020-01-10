Самая богатая африканка имеет российское гражданство

Самая богатая женщина Африки — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш — заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.

«Я россиянка по рождению», — сказала она . Матерью Изабель душ Сантуш является уроженка Пензы Татьяна Куканова.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что она получила или восстанавливала гражданство РФ в 2013 году, Душ Сантуш отметила: «Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда».

Изабель душ Сантуш в 2016—2017 годах возглавляла крупнейшую государственную нефтяную компанию Анголы Sonango, и после увольнения с этого поста покинула страну. По данным ангольской газеты Exspresso, она с мужем, перебралась в Дубай и пока не намерена возвращаться в Анголу.

Арест счетов

31 декабря 2019 года суд ангольской провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал компании и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга.

В результате сделок с их участием государство потеряло $1,36 млрд, утверждает Генпрокуратура Анголы.

Факты биографии

Душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша — тогда ангольского революционера, активиста Народного движения за освобождение Анголы — Партии труда — и уроженки Пензы Татьяны Кукановой. Жозе Эдуарду душ Сантуш возглавлял Анголу с 1979 года по 2017 год.