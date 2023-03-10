Сами не справляемся! Или, о чем рассказали Александру Терентьеву жители районов края

Крыша или решето? Земля или пастбище? Компенсация или лабиринт? Депутат Госдумы Александр Терентьев в рамках региональной недели занимается решением злободневных проблем, с которыми к нему обратились жители с мест. На повестке — неправильная крыша шипуновской школы, из-за которой разрушаются стены здания; тарифы на тепло в с. Лесное Бийского района, возросшие выше предельного индекса, волокита с компенсацией и долгожданная газификация; пастбище в с. Алтайское Табунского района, которое может улететь с молотка, и другие. Александр Терентьев готовит запросы в краевую прокуратуру, профильные министерства, ставит неудобные вопросы перед местными главами.

Крыша поехала

Проблемы МБОУ «Шипуновской СОШ им А.В. Луначарского» начались с проектировки. Место для строительства образовательного учреждения было выбрано в прошлом заболоченное. Подвижность грунта и некачественный фундамент привели к трещинам, через которые видно улицу. В результате всего этого плоская крыша здания поехала, кровля разрушилась, вода стала течь внутрь и разрушать кирпич. Было принято решение изменить форму крыши — с плоской на шатровую. В 93−94 годах школу закрывали как аварийную, дети учились, где придется — в школе искусств, спортшколе, гостинице. Тогда же должны были усилить фундамент в районе треснувших стен. «Документация была передана в администрацию, а работы так и не были проведены», — рассказывают хронологию событий заявители. В 2012—2014 годах провели капитальный ремонт крыши, заменили плоскую крышу на шатровую, заменили обрешетку и металлическую конструкцию, поставили пластиковые окна. Но уже в 2020 году из стены над пищеблоком выпал кирпич. 2022-й год — и снова капитальный ремонт — и внутри здания, и крыши. Пластиковые окна и крыша не прослужили даже половины регламентированного срока, были разобраны и утилизированы. А крышу снова было решено сделать плоской. 2023-й год — сквозь трещины в стенах вновь пошла вода. Опять переделывать крышу на шатровую? Это опять деньги. А ведь директор, уволенная перед ремонтом, предупреждала местных чиновников о пагубных последствиях переделок. «Но ее не услышали или не захотели услышать», — продолжают селяне. Как итог — школе нужен ремонт и еще одна переделка крыши. Шипуновцы уверены, что должностные лица уже «заигрались», и называют такую работу — «халатностью в использовании бюджетных денег».

Так это или нет, предстоит разобраться краевой прокуратуре, куда Александр Терентьев уже готовит депутатский запрос. Но то, что в этой школе есть «скелеты в шкафу», понятно даже по истории жизни здания.

Ни денег , ни желания

Депутаты Лесного сельсовета Бийского района обратились к Александру Терентьеву с вопросом о запредельном росте тарифа на тепловую энергию в 2022 году. Как сообщили селяне, этот рост составил 42%. «На начало 2022 года стоимость 1 Гкал составляла 2424,76 рублей. С 1 декабря 2022 года — 3442,43 рубля», — приводят цифры народные избранники, отмечая, что узнали эту новость уже из публикации правовых актов. Вопросы правомочности такого увеличения, по их словам, администрация Бийского района и МУП «Энергетик» проигнорировали. Депутаты обращались к местным чиновникам, в прокуратуру Бийского района и даже писали губернатору региона. И только от краевых органов получили разъяснение о том, что жителям района из-за превышения предельного индекса положена компенсация. Но опять все ниточки ведут в местную администрацию, которая должна оформлять нужные документы. Как рассказали заявители Александру Терентьеву, сейчас они получили компенсацию только за ноябрь прошлого года! Задержка, по их словам, произошла по вине МУП «Энергетик», которое вовремя не предоставляет расчеты, из-за чего чиновники не могут начислить компенсации.

Народные избранники попросили депутата Госдумы помочь им распутать этот клубок и облегчить жизнь земляков — самостоятельно из бумажной волокиты им уже не выбраться, уверены заявители.

Также жители с. Лесное Бийского района попросили у Александра Терентьева содействия в решении вопроса с газификацией. Как рассказывают заявители, объекты теплоснабжения в селе обветшали, а на капитальный ремонт у администрации Бийского района нет ни денег, ни желания. Чтобы не замерзнуть люди дополнительно включают обогреватели. Уже были аварии, которые чуть было не оставили половину села замерзать в минус 30.

Депутат Госдумы уже готовит запросы по вопросам жителей с. Лесное в краевую прокуратуру, Министерство ЖКХ Алтайского края и ФАС России.

Где пасти скот?

Жители с. Алтайское Табунского района обеспокоены, что им негде будет пасти скот. Табун немаленький — 153 головы, но земельный участок, который ранее был пастбищем, стал интересен кому-то другому. Как рассказал Александру Терентьеву депутат Табунского районного Совета депутатов от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Виктор Дорбан, такие опасения у жителей Алтайского сельсовета есть.

— Администрация Табунского района выставляет на торги аренду данного земельного участка, — отмечает Дорбан. — Но есть Решение Алтайского сельского Совета депутатов от 19.08.2005 года, в котором выставляемый на торги земельный участок является землями Алтайской сельской Администрации.

Александр Терентьев решил подключить к решению этого земельного вопроса краевых чиновников и прокуратуру, а также направит депутатский запрос главе Табунского района. Документы, которые предоставил депутат-социалист, указывают на то, что это пастбище решили продать незаконно.