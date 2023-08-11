Самые большие кошки на свете сделали крутое селфи, угодив в фотолофушку

В фотоловушку попали амурские тигры — самые большие кошки на свете. Ученые сказали, что такой качественный снимок тигров, сделанный фотоловушкой — большая редкость, пишет PrimaMedia.

Фотокарточка может претендовать на звание лучшей за последние несколько лет исследований тигров и леопардов на заповедной территории. Краснокнижным хищникам удалось сделать действительно красочный и глубокий кадр.

Амурский тигр. leopard-land.ru

Ранее матерками и бензопилой трактористы отогнали тигра от российского дровосека. Мужчина ожидал товарищей, которые должны были вывезти заготовленные бревна. И тут со спины к нему подкрался краснокнижный хищник и напал на дровосека — повалил на спину, зубами вцепился в ноги.

Но не тут-то было — на мужчине были добротные сапоги. Плюс ко всему дровосек истошно закричал — стал звать на помощь товарищей.

Тут в битву человека и зверя вмешались трактористы — они начали матерками и звуком включенной бензопилы пугать хищника. Сработало.

Мужчине даже не потребовалась госпитализация. Были небольшие раны на ногах. Местный врач назначил пострадавшему амбулаторное лечение.