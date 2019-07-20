Самые известные покушения на Гитлера. Почему он оказался таким живучим

20 июля 1944 года произошло одно из самых известных покушений на жизнь Адольфа Гитлера, а их было не меньше 40. Как фюреру удавалось избежать смерти — в материале altapress.ru.

К середине 1944 года ситуация на фронтах Второй мировой войны обернулась против Германии. Но пока Гитлер оставался на своем посту, о капитуляции даже думать не приходилось. Это и подтолкнуло заговорщиков к активному планированию переворота.

Однако сколько их было — сложно подсчитать. Но каждый раз Гитлеру удавалось чудом избежать своей гибели. Отмененная встреча, перенесенный визит или ранний отъезд снова и снова срывали планы.

Операция «Валькирия»

В начале Второй мировой немцы разработали план «Валькирия», который одобрил сам фюрер. На случай возникновения критической ситуации в каждом округе была резервная армия. Перед ней стояла задача — взять под охрану ключевые объекты инфраструктуры на подвластных территориях.

Идея принадлежала генералу Фридриху Ольбрихту, сообщает RT. Однако он решил поменять стратегию. Генерал познакомился с Хеннингом фон Тресковом, участником антигитлеровского заговора. И пожертвовал резервами армии для свержения Гитлера и захвата власти в стране.

Но проблемы начались с самого начала. Все силы бросили на 11 июля. В этот день должно было состояться совещание, которое по приказу Гитлера проводили в Берхтесгадене. Исполнителем операции избрали полковника Клауса фон Штауффенберга. Однако первая попытка не стала удачной — фюрер на встречу не пришел, операцию пришлось отложить.

Следующая состоялась спустя 9 дней. 20 июля Штауффенберг отправился в один из командных пунктов Гитлера, в «Волчье логово». С собой он прихватил два портфеля, в одном из которых была взрывчатка.

Совещание началось в 12:30, пишет Газета.ру. На нем генерал сослался на проблемы со слухом и подсел ближе к Гитлеру. В паре метров от него Штауффенберг расположил бомбу. Чуть позже он вышел для, якобы, телефонного разговора и активировал взрывчатку.

Но ситуация явно развивалась не на руку заговорщикам. Сразу после выхода Штауффенберга его место занял полковник Франц Брандт, он отодвинул портфель в другую сторону и тем самым спас Гитлера от смерти. От взрыва погибли 4 человека, но Гитлера среди них не было. Вечером того же дня Штауффенберга, Ольбрихта и нескольких других заговорщиков расстреляли, пишет История.рф.

Пивной путч

8 ноября 1939 года Георг Эльзер совершил попытку покушения на жизнь Гитлера, сообщает BBC. В годовщину «Пивного путча» фюрер произносил традиционную речь в Мюнхене. Он и не догадывался, что прямо перед трибуной спрятана бомба. Тиканье часового механизма заглушал корпус из пробкового дерева.

Планы Эльзера нарушило то, что Гитлер решил закончить выступление раньше обычного: фюрер спешил в Берлин. Взрыв раздался после того, как он покинул сцену.

От бомбы пострадали около 60 человек, 7 из них были убиты. Изготовителя бомбы поймали и заключили в концлагерь. Там Эльзер просидел почти всю войну. Его расстреляли 9 апреля 1945 года, за 20 дней до освобождения лагеря.

Смерть от искусства

У фюрера и его возлюбленной Евы Браун была любимая актриса. Однако ее происхождение могло доставить Гитлеру немало проблем.

Актрису звали Ольга Чехова, пишет «Ратник». В 1920 году она развелась с мужем и решила попытать счастье за границей. В Германии она дебютировала в фильме «Замок Фогелед» и продолжила блистательную карьеру. Чехова добилась звания государственной актрисы Третьего рейха.

Она стала гостьей на престижных мероприятиях и общалась с немецкой верхушкой. Именно поэтому в период войны Чехову использовали как информатора. Она добывала сведения для Советского Союза и даже могла бы стать участником операции по покушению на жизнь фюрера. Против такой операции выступил Сталин — побоялся, что новая власть заключит мир с Великобританией и США, за спиной Советов.

Британские покушения

Планы англичан по устранению Гитлера были самыми разнообразными, вплоть до гипноза одного из соратников фюрера — Рудольфа Гессе. Еще одна идея — отравление свежего молока или питьевой воды, которые поставляли в резиденцию Гитлера каждый день.

Однако, в конце концов, сошлись на банальном — решили использовать снайпера. Один из британских пленных сообщил о перемещениях Гитлера. Это помогло разработать план, по которому британцы, переодетые в немецкую форму должны были подобраться к резиденции Гитлера и совершить меткий выстрел во время его прогулки.

К моменту, когда план был полностью продуман в нем, по мнению британцев, не оказалось необходимости, сообщают Известия. К концу 1944 года Германия успела потерпеть ряд крупных поражений. Физическое устранение фюрера не лучшим образом повлияло бы на ход войны.