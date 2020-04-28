Самые маленькие нуждаются в особом питании.

Несколько недель мы с вами по крупицам собирали продукты для подопечных семей, которые оказались под ударом во время самоизоляции. Огромное число неравнодушных горожан внесли вклад в масштабную кампанию фонда «Облака». Кто-то переводил денежные средства, и поэтому удалось собрать более 20 тысяч рублей на продовольственные корзины. Другие волонтеры помогали сортировать и развозить продукты, кто-то сам собирал и приносил в фонд масло, крупы, макароны. Благодаря большой работе нам удалось оказать помощь практически всем подопечным. Подробности можно посмотреть здесь .

Но за всей суетой остались без внимания самые маленькие детки, которые нуждаются в особом питании. Ольга попала в больницу с показаниями к экстренному кесареву сечению. Врачи профессионально справились со своей работой, и на свет появилась малышка Милана. К сожалению, девочка родилась недоношенной. Милана родилась 3 апреля, но домой вернулась только три дня назад. Из-за перенесенной операции и осложнений у Ольги пропало молоко, поэтому малютку перевели на смеси. Сначала ей прописали Nestogen, но питание не подошло, начались колики в животе, а это значит, что смесь не усваивается организмом.

Сегодня врач прописал Милане питание Nan. Оно значительно лучше и вместе с тем дороже другого детского питания. Мы не можем оставить малышку в беде. Ребенок очень маленький всего два килограмма, и ему нужно особая забота, чтобы выжить.

Многие малыши с первых дней нуждаются в дополнительном прикорме. Детское питание и подгузники — вещи первой необходимости в семье, где растет маленький человек. Мы видим, как сложно родителям находить средства для покупки специального питания своим малышам. Они никогда не перенесут на другой месяц расходы на питание, все дети накормлены и одеты. Просто в такой сложный период они, скорее всего, копят долги, не платят коммунальные платежи или сокращают другие важные расходы, только бы малыши были сыты.

Мы хотим поддержать одиноких мам, которым кроме нас некому помочь. Одинокая женщина с младенцем на руках, которую бросит муж, испугавшись ответственности, сейчас в наиболее уязвленном положении.

Сейчас в фонде «Облака» пятеро деток, которым от одного месяца, до полутора лет. У каждого разное питание в зависимости от возраста: смесь «Малютка» от Nutricia, Nestogen, молочные каши, Nan для недоношенных детей. Также всем нужны подгузники разных размеров.

На один месяц для четырех семей на питание и подгузники необходимо собрать 16 200 руб.

Для малютки Миланы на месяц необходимо значительно больше, потому что стоимость смеси Nan в день составляется 4200 руб. Для покупки смеси и подгузников на одни месяц нужно 19 400 руб.

Мы объявляем сбор для самых маленьких деток нашего фонда на сумму — 35 600 руб.

Чем можно помочь еще семьям:

Принести в фонд подгузники ( размеры: 6,5 кг; 18 кг; 9,5 кг; 4,5 кг; 2,2 кг.)

размеры: 6,5 кг; 18 кг; 9,5 кг; 4,5 кг; 2,2 кг.) Детское питание;

Сделать репост записи , для того чтобы как можно больше людей смогли помочь.

Перевод можно осуществить любым из трех способов со словами «На детские смеси»: www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда; Смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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Елена Зайцева

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