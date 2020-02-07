Самые необычные случаи контрабанды валюты раскрыли таможенники

Федеральная таможенная служба (ФТС) рассказала о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты в 2019 году, сообщает РИА «Новости» .

Самую крупную контрабанду наличных выявили сотрудники таможни совместно с Псковским УФСБ — 161,5 тыс. евро и три килограмма золота стоимостью около 19 млн рублей.

Все это добро перевозили под водительским сидением в легковом автомобиле, следовавшем из России в Латвию.

Что-либо прятать в скрытых полостях машин, по данным ФТС, один из наиболее популярных способов. Также контрабандистам нравится прятать деньги в ручной клади, одежде и на теле.

Так, в июне 2019 года сотрудники Домодедовской таможни поймали россиянина, который хотел ввести в Россию из Сирии незадекларированные 8 млн рублей, лежавшие в ручной клади.

Что говорят законы? Действующее законодательство не ограничивает провоз наличных денег через границу. Но если сумма превышает эквивалент в 10 тыс. долларов, то необходимо заполнить декларацию. По правилам, которые вступили с 4 февраля 2020 года, при пересечении границ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) деньги на сумму свыше эквивалента 100 тыс. долларов необходимо не только декларировать, но и подтверждать их происхождение.

Контрабанда наркотиков. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Еще один случай контрабанды валюты раскрыли в феврале 2019 года сотрудники Новосибирской таможни. Россиянин пытался провезти самолетом в Таджикистан 2,25 млн рублей.

«Находящаяся в зоне таможенного контроля служебная собака своим поведением обозначила наличие в одежде физического лица валюты», — рассказали в ФТС, уточнив, что деньги были распиханы по карманам и даже находились в тканевой повязке под одеждой.

А в апреле таможенники в Белгороде пресекли попытку вывоза из России на Украину 200,6 тыс. долларов.

Деньги обнаружены «в ходе проведения таможенного досмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса в багажном отделении автомобиля под обшивкой салона».

Нарушителям законодательства грозит ответственность в виде штрафа — 3−10-кратный сумме контрабанды, напоминает ФТС. А в случае особо крупных нарушений — лишение свободы на срок до 2 лет.