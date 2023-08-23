Самые жаркие дни недели до +33 градусов ожидают жителей Алтайского края и Барнаула

Алтайские синоптики спрогнозировали самую жаркую погоду этой недели и одни из самых жарких дней августа в ближайшие два дня.

В Алтайском крае 24 августа обещают до +18 ночью и до +33 градусов днем. Ночью без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Днем могут быть небольшие дожди по западу. Порывы ветра могут достигать 19 м/с.

В Барнауле ночью до +17 градусов, днем же столбик термометра покажет +30. Ветер юго-восточный 2-9 м/с. Осадки не ожидаются.

Лето, жара, сок. unsplash.com

25 августа в регионе ночью до +20, днем - до +33. По западу менее жарко - до +27.

Ночью пройдут кратковременные дожди, обещают и грозу. Ветер теплый, южный, однако с порывами до 18 м/с.

Днем ветер сменится на западный, порывы могут достигать 21 м/с. Днем также ожидают кратковременные дожди и грозы.

В Барнауле же ночью обещают до +18 градусов, днем - до +30.

Ночью без осадков, а во второй половине дня - дождь с грозой.

Ночью, как в крае, будет дуть южный ветер, днем же - с переходом на западный, 6-11 м/с.